日本餐廳貼出「外語程度」長條圖 兩語言0%網幽默喊：好誠實
許多台灣民眾每逢假期都會去日本旅遊，而作為觀光勝地的日本，在大都市的餐廳中，多數會提供中英文菜單，給外國人點餐。不過日前有位網友分享「日本店家門口的小紙條」，上面清楚標示店家的「語言程度」，讓許多人幽默表示「真是誠實啊」。
有位香港網友「Aka子」在Threads發文表示「去日本吃東西真的溝通不了」，他貼出一張日本餐廳的「語言程度」長條圖，只見手繪的圖上寫著「日文（Japanese）是100%」，還用可愛的綠色長條圖塗滿，英文（English）是5%，因此長條圖有一點點多出來，中文（Chinese）是0%，韓文（Korean）也是0%，最下面是其他語言（Other），一樣是0%。不過店家仍然貼心的在右上方，貼上一張小小紙條寫著「請一人點一份餐」的日文、英文、韓文、中文版本，盡力跟消費者溝通。
文章曝光後，網友回應「原來也會有這麼誠實的店家」、「我都是用手機Google翻譯，我跟家人去大阪玩，店家都會努力用手機翻譯給我意思，大阪人真的好好」、「這張紙超可愛的」、「第一次去日本之前，我拿出點餐系統加上翻譯出來看，用半年的時間記住翻譯，主打一個點餐自由」。
還有網友好奇「這是哪間店呀？」、「去日本還好吧？去韓國語言問題比較難」、「不一定要開口啊，用手指點就可以了吧」，也有網友慶幸「幸好我看得懂一點點日文」。
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