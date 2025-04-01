餐廳1蔬菜常賣百元以上 全網不解：市場1條10元

近期有網友到餐廳用餐，結帳才發現一盤櫛瓜要價880元。對此，一名網友分享，櫛瓜在超市一條才幾十塊，中高檔餐廳卻賣到好幾百，根本是暴利。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「櫛瓜根本就是暴利吧？」為題，指出櫛瓜原產地是南美洲，怎麼過個洋水、韓劇吃一下，就變成高大上的食材？認為櫛瓜等同台灣的黃瓜、絲瓜、胡瓜，是路邊攤都會賣的蔬果。

這名網友進一步說明，櫛瓜在超市一條才賣幾十塊，到中高檔餐廳卻變好幾百塊，若食材處理費有技術含量還可以接受，但很多店家都是切一切灑胡椒鹽，或塗醬烤一烤，直言「就是坑錢吧？就是暴利吧？」

貼文一出後，多數網友都爆共鳴，紛紛表示「市場醜的一條10元，漂亮的也才30」、「10幾年前，櫛瓜還罕見時，是超高級小黃瓜價位，一條50-100，現在便宜多了」、「我都買三條50，不貴啊」、「櫛瓜價格真的很奇怪」、「主廚的愛$800以上」、「櫛瓜就是比較粗的小黃瓜，真的沒有很貴，台灣店家到底哪來底氣賣盤子價」。