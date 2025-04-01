打電話訂餐廳超麻煩 她改用這方式引全場共鳴：好處多多

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，現在越來越多店家開放網路預訂，因為自己不喜歡講電話，會秒選有網路訂位的餐廳。示意圖／Ingimage
一名網友分享，現在越來越多店家開放網路預訂，因為自己不喜歡講電話，會秒選有網路訂位的餐廳。示意圖／Ingimage

你會用什麼方式預訂餐廳座位？一名網友分享，現在越來越多店家開放網路預訂，因為自己不喜歡講電話，會秒選有網路訂位的餐廳。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，因為自己很討厭講電話，如果剛好有兩間想吃的餐廳，一家能網路預訂，一家只能電話預訂，會秒選可以網路預訂的餐廳，好奇發問「有人也會這樣嗎？」

貼文一出後，多數網友都表示「我也很討厭打電話，一律線上處理，除非真的超級想吃，不然絕對不會打電話訂餐或訂位」、「線上訂位好處多，如果是熱門店，打了還不一定會接」、「電話溝通會有機會聽錯，線上訂位比較準確」、「我也是！不管訂什麼最討厭打電話，能夠訂完順便留下當記錄最好」、「上班不適合講電話，線上訂位比較低調」、「還有沒有位子一目了然」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「我完全不會討厭打電話耶」、「很多餐廳的訂位系統只能訂6人以下，所以還是要打電話」、「如果線上訂位沒位置，還不是要回頭打電話訂位」。

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