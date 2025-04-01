台灣人常說1簡稱 以前常被反彈？在地人曝真相：從小叫到大

台灣不少人喜歡講「簡稱」，像是把永和豆漿簡稱為永豆。對此，一名網友分享，以前很多人對「北車」這個簡稱很反彈，如今好像越來越多人接受了？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「『北車』這個簡稱為何愈來愈多人接受？」為題，指出台灣很多人會用「北車」來稱呼「台北車站」，但10幾年前不少人都很反彈，覺得是很莫名的簡稱，但現今大眾似乎都接受這個說法，好奇大家是否漸漸被同化？

貼文一出後，多數網友都表示「20年前就這樣叫了吧」、「從小就叫北車，同學也都說北車」、「北車唸起來還好，但隱眼就蠻好笑的，很多簡稱就是久了就習慣了」、「20年前就在講北車了，不知道為什麼這個詞突然被攻擊」、「哪有人在戰這個？一直都這樣叫啊」、「老人不能接受，但誰在乎呢？」、「很好理解啊！幹嘛反？」

不過，也有網友表示沒聽過這種簡稱，指出「20多年前在台北唸大學的時候，沒有聽過這種叫法啊？住台北的同學也沒人這樣講過」、「這是啥？是我太年輕了嗎？」