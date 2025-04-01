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自助餐夾2盒菜含白飯500元…他不滿拿養樂多須付20元 老闆出面解釋了

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自助餐夾2盒菜含白飯500元…他不滿拿養樂多須付20元 老闆出面解釋了

聯合新聞網／ 綜合報導
自助餐便當店示意圖。圖／Ingimage
自助餐便當店示意圖。圖／Ingimage

有網友表示，日前在台東自助餐店買了2份便當，價格高達500元，光是白飯一份就要40元，倘若要跟店家索取養樂多，還得再額外付款20元，讓他不解PO文詢問「各位能接受嗎」？

原PO在臉書社團「台東大小事(114年)」爆料，日前到台東某家小吃便當店夾了2盒便當，裡面有肉、菜、滷蛋，外加1包肉燥和2盒白飯。結帳時，店家表示總共500元，白飯一份40元，換句話說，扣除2份白飯的價格，等於2盒主菜、配菜，加上那1包肉燥，就要420元。

對此，原PO傻眼表示「各位能接受嗎」？原PO指出，自己最不能接受的是，當店家表明外帶便當有送湯，而原PO自己不想要湯，希望可以換成養樂多，得到的回覆竟是還要再「加20塊」才能拿養樂多。原PO吐槽「各位客官，買500塊的東西沒半罐養樂多喔！要多付20塊我才能拿到養樂多，真的謝謝囉」。

針對原PO的貼文，自助餐店老闆有在留言區表示，「您好我是店主，剛剛您來本店，是您要求把80元的白飯硬壓成這樣，肉是260元，有豬脚、排骨、葱油雞腿，肉燥90元，青菜滷蛋70元」。其他網友看了留言，也詢問該名老闆，「80元的飯有辦法壓進二個便當盒喔？八碗飯欸，什麼肉燥要90元」，老闆則解釋「其實是100元的錢，肉燥是泰式打抛豬肉」。

與此同時，原PO也在留言區親自回應老闆說，「老闆，其實我不在意500元貴與不貴，但我在意的是，500元還沒養樂多，您的老夫人，說要養樂多要另外付錢」，直言店家這麼做帶給客人不太好的感覺。

此外有網友分享自身消費經驗，「原來不是我覺得貴得離譜而已，我夾一塊油雞，或一支滷雞腿+幾個菜，一個便當裝到平平，沒有白飯、湯、飲料，隨隨便便都180元起跳」、「有時如果多夾2塊雞蛋捲，或加一根香腸，價格可以到220~250元，感覺台東是不是連便當都快吃不起了，這價格我寧願再貼一點錢，去吃早午餐」。也有網友質疑，「真的這樣賣500嗎？在我們台東？」、「會不會換另一個人算又不一樣」、「錢進得去，飯吃不飽，老闆發大財」。

台東 滷蛋 白飯 自助餐店 養樂多

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