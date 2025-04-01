公車電子看板「神秘數字」藏1項貼心服務 乘客驚喜：現在這麼科技？

許多民眾出門會選擇搭乘公車，一名網友意外發現，公車居然多了一項「預約下車」的新服務，讓她相當驚訝「我應該不是最後一個知道的吧！」貼文也引起網路熱議。

網友在IG分享一段影片，內容是她在新北市搭公車時，看到公車上有一塊新看板，相當好奇看板上顯示站名右下角的一組數字，隨後發現一個可以輸入數字的黑盒子機器，只要輸入站點右下角的對照號碼，就可以提前預約下車。原PO認為這項服務很貼心「這樣就不用很緊張地要按下車鈴」，不過她也補充「要超過5站以上才可以預約」、「APP公車通也可以手機點下車鈴」。

新北跨區幹線公車可透過手機、車內鍵盤提前預約下車鈴。 圖／新北交通局提供

影片一出，網友紛紛留言「這個至少5年了，疫情前就有」、「不知道有沒有預約上車，對視障者會很有幫助」、「酷！公車現在這麼科技了啊，很讚耶」、「搭公車這麼久現在才知道」、「完全沒發現過」、「台灣真的不要給我太進步欸！（稱讚）」、「預約下車很久了，但很少人用，主要給做輪椅不方便的人使用」、「原來！上次搭想說右下角的數字到底是什麼」。

事實上，新北市交通局2019年即推出公車預約下車服務，在29條跨區幹線公車路線啟用，可使用APP或車內鍵盤輸入車內螢幕上的站位序號完成下車預約，部分台北市公車也陸續跟進此項功能。