遊民領愛心餐還想借錢 老闆拒絕遭嗆「你幫過我什麼？」網抱不平

有些店家會準備「愛心餐」給有需要的人，不過近日一名常到餐廳吃愛心餐的民眾，向老闆借錢被拒絕，他惱羞成怒罵老闆「你幫我什麼？」讓餐廳洪姓老闆十分心寒。此事引發熱議，不過老闆也在PTT回應，「仍會繼續幫助真正需要的人」。

根據《TVBS新聞網》報導，洪老闆表示自己提供愛心餐許久，多年來都將愛心餐幫助有需要者，不過在3月27日中午，有位男子來到店裡，洪老闆知道他是遊民，就提供愛心餐給對方，沒想到男子突然開口要借10元，洪老闆拒絕後，男子不斷問「為什麼不行？」洪老闆則有耐心回答，「為什麼要給你？我已經幫你很多了」。

沒想到該位男子聽到洪老闆的話後，氣得大罵，「你哪有幫我很多？幫過我什麼？我就問！」而洪老闆心寒告知對方，「今天的餐點不用拿了」，這名男子怒吼表示，「不用拿就不用拿」，洪老闆將此事PO網後，也引發網友熱議。

許多網友心疼洪老闆的遭遇，針對此事，洪老闆也在PTT發文表示，「我是此店的老闆，謝謝大家的建議和關心，我還是會繼續幫助真正需要的人，不會因為這樣一個人，就停止大家交付的愛心，我主要還是提供給社會局、衛生局、教育局、社福團體的個案，佔比較大比例，再次謝謝」。

而老闆的回應讓許多網友大讚，「推，謝謝您的愛心」、「推！老闆辛苦了」、「辛苦了，不值得幫的人就不用再幫，避免被軟土深掘、得寸進尺」、「你是真正的英雄，好心被人糟蹋」、「好人一生平安」、「這些人的EQ有夠差，記得注意自身安全」、「推好人，給真正需要的人」、「人在做、天在看，好人一生平安」、「佩服你的善心，願你有好報」。