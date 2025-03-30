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行人站斑馬線等紅燈 騎士竟被開單！網怨修法卻成霸王條款

聯合新聞網／ 綜合報導
行人站在斑馬線上等紅燈，機車騎士卻因此受罰。圖擷自爆料公社
行人站在斑馬線上等紅燈，機車騎士卻因此受罰。圖擷自爆料公社

交通部為整治台灣道路秩序，持續針對不禮讓行人的汽機車祭出重罰，然而有時也會遇到不守規則的行人，對於用路人而言是相當困擾。一名騎士近日行經路口，當時行人「站在斑馬線上等待紅燈」，想不到他通過路口後竟被科技執法取締為「不禮讓行人」，其他人不滿怒指「這不就是行人的霸王條款嗎？」

立法院已於112年三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案，汽機車行經行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，不暫停讓行人先行通過，最高罰鍰提高至新臺幣6,000元，並記違規點數3點，同時應接受道安講習3小時。

一名網友爆料公社發文表示，他近日收到一張不明所以的罰單，違規原因為「不暫停讓行人先行通過」。他表示，當時行經新北土城某路口時，他的方向為綠燈，而行人卻站在斑馬線上「等紅燈」，他與行人的距離也有一公尺以上，想不到他通過後，卻被科技執法感應為「不禮讓行人」，因此被開了一張罰單。

該網友表示，「遇到這情況，路權在我，路人闖紅燈或站太出來等燈號，我該停下來嗎？如果說我停下來的時候，等行人先過去，我的燈號轉變為紅燈，這時我該怎麼辦？停在原地？騎過去會被開闖紅燈嗎？看來現在騎車在路上，不只要守法，也要有運氣」。

其他人則留言，「行人要走不走的狀況也常有，還要小心模糊地帶被魔人偷拍，明明守法卻吃罰單」、「路權？現在不是只有行人有路權嗎？」、「很簡單，他不好找，但是你有車牌，又罰的比較多」、「機車或汽車是綠燈停下來，等待行人後面車子追撞的話，這下子算誰的？」、「執行單位：我的目的是要錢，合不合理那是你家的事」、「這不就是行人的霸王條款嗎」、「行人絕對是優先，這是規定。除非有事故發生，這樣才會去看責任歸屬」。

有網友建議，「先繳罰款，接著前往當地管轄地檢署，按鈴控告開單員警與單位瀆職」、「申訴一樣丟回去給開單告發的員警走個形式而已，真不服只能打行政訴訟看你遇到的法官怎麼認定，這種惡法不修每個人都有機會遇到」。

爆料公社 科技執法 行人 闖紅燈

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