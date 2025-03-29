8.2強震曼谷高樓狂搖！日客住40樓曝驚恐畫面：第一次做好死亡準備
緬甸於3月28日下午發生規模8.2強震，也波及鄰近的馬來西亞、泰國等國家。對此，一名住在曼谷飯店40樓的日本旅客，PO出地震當下影片，直言「第一次有了死亡覺悟」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名日本網友在社群平台「X」分享一段影片，可以發現因地震搖晃，大樓的磁磚不斷掉落，整棟樓持續發生巨響，較低樓層飯店的頂樓游泳池，也不斷溢出水灑落到1樓。
這名日本網友進一步說明，「這是第一次為死亡做好準備，拍攝影片當下我在40樓，我想如果當時衝下去的話，我可能會死，所以我放棄了」。幸好最後平安無事。
貼文一出後，不少日本網友都表示「沒事就好」、「我是26樓，當下真的覺得自己會死」、「7.7已經可以媲美阪神大地震了」、「日本房子震度3級就會有碎片掉落，我們應該引以為戒」、「熊本地震後發生4000多次餘震，千萬要小心」、「就算在日本經歷過這麼多地震，這次也是超級可怕」。
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