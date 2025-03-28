快訊

「不要回家」金秀賢調情未成年金賽綸對話曝 疑上高二後變冷淡

這款泡麵「減鈉25%」老饕搶囤貨 一票人嗨喊：湯頭可以喝光光

幾乎沒防震！曼谷強震高樓倒塌 在泰台人示警：訪泰前留意飯店1事

法律人大多挺廢死？他抓1事批：無期徒刑比死刑難擔是「自欺欺人」

聯合新聞網／ 綜合報導
近期剴剴案、馬來西亞籍蔡姓女大生命案等，引起民眾討論死刑存廢的聲浪。圖為民眾陳抗，有人高舉「虐童致死，唯一死刑」紙板。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
近期剴剴案、馬來西亞籍蔡姓女大生命案等，引起民眾討論死刑存廢的聲浪。圖為民眾陳抗，有人高舉「虐童致死，唯一死刑」紙板。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

你支持廢死嗎？一名男網友近日在論壇稱，他認為法律界的人「感覺」都偏向支持廢死，這讓他感到困惑。原PO也指出廢死最典型的主張有3，分別是：死刑的邊際效應，若邊際效應減少，即死刑的嚇阻力減少；以及誤判造成冤獄的可能；最後是與死刑相比，無期徒刑不見得比較輕鬆。然而，原PO針對這3項主張也提出反駁的論述，在最後1點他提起台南湯姆熊隨機割喉案，貼文一出，引起熱議。

原PO在Dcard以「討論 法律人對死刑的態度?」為題發文表示，他始終有個困惑，為何法律界的人在他「感覺」上都傾向支持廢死，原PO坦言自己是務實之人，能夠理解以命賠命不太划算，但他也指出，據他查資料、估計，台灣20年來有接近2萬多、3萬起殺人案，讓原PO質疑，「台灣目前僅存的37名死刑犯，正是從這3萬多人中篩選出來的，為什麼不讓他們上路？」

原PO也列出支持廢死常見的3項主張，並且一一反駁。首先是死刑的邊際效應，他直呼，若說死刑邊際效應為零，是有些荒唐，他更指出，自己看過綜合1996年至2010年關於美國死刑嚇阻效果的24篇研究列表，其中有17篇表明死刑有嚇阻效果。

第二是誤判造成冤獄，原PO對此批評，不應該無限上綱，台灣已發展至成熟且健全，如今監視器林立、各種制度已臻完善、死刑也具最嚴格審查制度與救濟管道，加上有廢死團體的協助，冤獄機率應該不大，他也困惑，難道能因死刑制度倖免於難的人就不值得被重視？

第三是無期徒刑「生不如死」，原PO批評依據這點支持廢死的人很諷刺，因為他們即是在為了避免人命的損失，選擇另一項更不人道的手段，他更提起台南湯姆熊隨機割喉案主嫌曾說，「在台灣殺一兩個人不會被判死刑」，原PO點出，倘若真的生不如死，為何該名主嫌不說，「在台灣殺一兩個人不會被判無期徒刑」，並且坦言他認為「生不如死」是自欺欺人的說法。

有網友不同意原PO的論述，支持廢死，「死刑的本質就是國家侵害人民生命權，如果一個地區的人民夠相信政府，那有很高的機率人民會給執政的單位這樣的權力，畢竟絕對的權利代表絕對的腐敗，現在縱觀兩大政黨都有專權的可能（我自己覺得）」、「你僅選擇了美國的綜合研究否定廢死相關的論述，個人認為有失公允。其次，殺人者在犯案時，若一想到反正自己殺一人是死刑，那即有可能陷入再多殺一人又何妨的心態」、「判決法官以及行刑人（即劊子手），會造成莫大的心理傷害」。

有人則是也支持死刑制度存在，「刑法應該要有懲治罪犯的功能，台灣的無期甚至無法達到終生監禁的程度，是否罪行與懲罰不相匹配」、「我還是立場堅定的死刑派，因為教授們也有教我要有獨立思辨的能力，而不是盲目跟從」、「有沒有任何案例是把無期拔掉只剩死刑，然後犯罪率真的如預期飆高，最後證明死刑真的沒用？不然無期徒刑難道不用接受有效性的檢驗嗎？」

廢除死刑 死刑

延伸閱讀

黃子佼持有未成年不雅片 王思佳開轟：虐童者唯一死刑

剴剴案讓民眾群呼「虐童致死唯一死刑」 律師點1關鍵「不妥」引論戰

掐死馬國女大生為何連無期徒刑都撤銷？ 更一審指做這些事可減刑

賈永婕聲援剴剴案「對虐童零容忍」　楊晨熙呼籲立院修法：惡魔保母唯一死刑

相關新聞

法律人大多挺廢死？他抓1事批：無期徒刑比死刑難擔是「自欺欺人」

你支持廢死嗎？一名男網友近日在論壇稱，他認為法律界的人「感覺」都偏向支持廢死，這讓他感到困惑。原PO也指出廢死最典型的主張有3，分別是：死刑的邊際效應，若邊際效應減少，即死刑的嚇阻力減少；以及誤判造成冤獄的可能；最後是與死刑相比，無期徒刑不見得比較輕鬆。然而，原PO針對這3項主張也提出反駁的論述，在最後1點他提起台南湯姆熊隨機割喉案，貼文一出，引起熱議。

只因方臉被霸凌？ 她淚訴黑歷史陷「自省漩渦」：很自卑

長相不能成為被霸凌的理由！一名女網友在Dcard發文淚訴，高中時因臉型較方被同學訕笑，對方人多勢眾只能任由他人欺負，直至現在出社會還是非常自卑，也想過靠醫美解決，然而這段黑歷史卻養成她習慣討好別人、沒有主見的個性。

台中車站遇大學生索「創業贊助」 她拿百元被拗1500速逃：詐騙嗎？

新型詐騙手段頻出，民眾必須時刻提高警覺，避免掉入詐騙陷阱。一名女網友發文，表示她走在台中火車站一樓廣場時，遇到一名男生，表示他是大學生要創業，詢問她暫住的意願，當她要拿出100元時，另一名男生走出來，先是不斷跟她要求換鈔，又要求她支持1500元，會給她「不是原創」的動漫周邊，原PO感到很不舒服，立刻離開，事後詢問網友：「這算詐騙嗎？」。

遊日見「1條小毛巾」佔4空位 台灣媽跟日本妹爭論反挨轟：難怪被討厭

日本獨有習慣？一名女網友在Dcard抱怨，在遊樂園看到一桌空位桌面只擺毛巾，坐了約十分鐘有人回來表示位子是她們的。因為不能理解，當下和對方展開辯論，語言不通加上雙方態度都不好氣氛變得火爆。不過貼文下方網友多不挺原PO「妳是在日本跟日本人說，在台灣應該怎麼做嗎」。

家長徵「陪玩兼保姆」 妹子無心1句話惹怒對方眾人全傻眼

許多家長為了讓孩子贏在起跑點，會請家教或半讀。不過日前有位網友發文表示，她是護理系學生，有位家長主動詢問她可否接「陪玩」服務，結果她問對方「需要換尿布嗎？」結果家長突然就生氣罵她「妳不要來了，不要報價，笑死人」，甚至說出「那我要聘妳幹嘛？我聘動物嗎？」許多人看完傻眼喊「對方超有病」。

提前給外送員4個號碼…她上千元日本料理沒了！向平台申訴也無效

一名女網友在外送臉書社團「UberEats台灣」透露，日前透過外送平台點了價值1386元的高級日本料理，然而卻因為提前給了外送員4位數的PIN碼，導致餐點遲遲未送達，訂單卻顯示「已完成」。由於向外送平台申訴也無法獲得解決，因此她決定把這段經歷分享出來，希望大家引以為鑑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。