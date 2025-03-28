法律人大多挺廢死？他抓1事批：無期徒刑比死刑難擔是「自欺欺人」

你支持廢死嗎？一名男網友近日在論壇稱，他認為法律界的人「感覺」都偏向支持廢死，這讓他感到困惑。原PO也指出廢死最典型的主張有3，分別是：死刑的邊際效應，若邊際效應減少，即死刑的嚇阻力減少；以及誤判造成冤獄的可能；最後是與死刑相比，無期徒刑不見得比較輕鬆。然而，原PO針對這3項主張也提出反駁的論述，在最後1點他提起台南湯姆熊隨機割喉案，貼文一出，引起熱議。

原PO在Dcard以「討論 法律人對死刑的態度?」為題發文表示，他始終有個困惑，為何法律界的人在他「感覺」上都傾向支持廢死，原PO坦言自己是務實之人，能夠理解以命賠命不太划算，但他也指出，據他查資料、估計，台灣20年來有接近2萬多、3萬起殺人案，讓原PO質疑，「台灣目前僅存的37名死刑犯，正是從這3萬多人中篩選出來的，為什麼不讓他們上路？」

原PO也列出支持廢死常見的3項主張，並且一一反駁。首先是死刑的邊際效應，他直呼，若說死刑邊際效應為零，是有些荒唐，他更指出，自己看過綜合1996年至2010年關於美國死刑嚇阻效果的24篇研究列表，其中有17篇表明死刑有嚇阻效果。

第二是誤判造成冤獄，原PO對此批評，不應該無限上綱，台灣已發展至成熟且健全，如今監視器林立、各種制度已臻完善、死刑也具最嚴格審查制度與救濟管道，加上有廢死團體的協助，冤獄機率應該不大，他也困惑，難道能因死刑制度倖免於難的人就不值得被重視？

第三是無期徒刑「生不如死」，原PO批評依據這點支持廢死的人很諷刺，因為他們即是在為了避免人命的損失，選擇另一項更不人道的手段，他更提起台南湯姆熊隨機割喉案主嫌曾說，「在台灣殺一兩個人不會被判死刑」，原PO點出，倘若真的生不如死，為何該名主嫌不說，「在台灣殺一兩個人不會被判無期徒刑」，並且坦言他認為「生不如死」是自欺欺人的說法。

有網友不同意原PO的論述，支持廢死，「死刑的本質就是國家侵害人民生命權，如果一個地區的人民夠相信政府，那有很高的機率人民會給執政的單位這樣的權力，畢竟絕對的權利代表絕對的腐敗，現在縱觀兩大政黨都有專權的可能（我自己覺得）」、「你僅選擇了美國的綜合研究否定廢死相關的論述，個人認為有失公允。其次，殺人者在犯案時，若一想到反正自己殺一人是死刑，那即有可能陷入再多殺一人又何妨的心態」、「判決法官以及行刑人（即劊子手），會造成莫大的心理傷害」。

有人則是也支持死刑制度存在，「刑法應該要有懲治罪犯的功能，台灣的無期甚至無法達到終生監禁的程度，是否罪行與懲罰不相匹配」、「我還是立場堅定的死刑派，因為教授們也有教我要有獨立思辨的能力，而不是盲目跟從」、「有沒有任何案例是把無期拔掉只剩死刑，然後犯罪率真的如預期飆高，最後證明死刑真的沒用？不然無期徒刑難道不用接受有效性的檢驗嗎？」