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只因方臉被霸凌？ 她淚訴黑歷史陷「自省漩渦」：很自卑

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友淚訴霸凌遭遇，直至今天都難以釋懷。 示意圖／ingimage
一名女網友淚訴霸凌遭遇，直至今天都難以釋懷。 示意圖／ingimage

長相不能成為被霸凌的理由！一名女網友在Dcard發文淚訴，高中時因臉型較方被同學訕笑，對方人多勢眾只能任由他人欺負，直至現在出社會還是非常自卑，也想過靠醫美解決，然而這段黑歷史卻養成她習慣討好別人、沒有主見的個性。

原PO透露，自己因為有咬緊嘴巴的習慣，咀嚼肌發達導致臉變得很方，不過原本不是那麼在意外表的人。上高中以後從女校改為男女合校，班上幾個女生總會跟男生一起嘲笑她，對方是班上勢力最大的一群，因此她也無力反抗，只能任由她們在背後嚼舌根，甚至是當面嘲笑。

她指出，高中時被取過不少難聽的綽號，例如「方臉婆」、「四方臉」、「吐司」等，但當時更害怕反擊就沒有朋友。如今出社會留著一頭長髮，只為把臉的稜角遮起來，甚至找過醫生諮詢想以醫美解決。

高中的經歷讓原PO變得自卑，坦言想起這段經歷除了生氣難過，也不知道該怎麼辦，有如一道過不去的坎，即便深知臉型不能成為被霸凌的理由，但還是陷入了無盡的自省漩渦。

貼文曝光後許多網友在下方暖心安慰「妳沒有錯，不要檢討自己。真正該自省、該檢討的是那群對妳惡言相向的人」、「真的不懂那些拿人家外貌取難聽綽號的人到底懷什麼心思」、「沒有人完美，但一定有每個人不同的美」、「用嘲笑別人來建立優越感，也只是暴露她們的可悲而已」、「過去的妳辛苦了，現在的妳可以選擇妳接下來要怎麼活著」。

校園 霸凌

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