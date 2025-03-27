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遊日見「1條小毛巾」佔4空位 台灣媽跟日本妹爭論反挨轟：難怪被討厭

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媽媽抱怨日本人只用一條毛巾佔4個位子，網友卻不挺。 示意圖／ingimage
一名媽媽抱怨日本人只用一條毛巾佔4個位子，網友卻不挺。 示意圖／ingimage

日本獨有習慣？一名女網友在Dcard抱怨，在遊樂園看到一桌空位桌面只擺毛巾，坐了約十分鐘後有人回來表示位子是她們的。因為無法理解，當下和對方爭論，語言不通加上雙方態度都不好的情況下，氣氛變得火爆。不過貼文下方網友多不挺原PO，「妳是在日本跟日本人說，在台灣應該怎麼做嗎？」

原PO透露發生地點是在日本的三麗鷗樂園，用餐時間人非常多，她帶著女兒找位子，到處都擺著包包、衣服，位子上卻一個人都沒有，後來找到桌上擺一條毛巾的位子，約十分鐘後有幾個年輕女生回來說是她們的位子。原PO傻眼問道「一條毛巾就可以算妳的位子嗎」，並說在台灣不能這樣佔位，對方也反嗆「這邊就是這樣，我擺了東西，就是我們的位子」。

原PO強調自己帶了一個寶寶也想坐著，剛剛以為這是有人弄丟的毛巾，回擊道「所以我可以跟全世界說日本人都用一條毛巾佔整張桌子囉」。雙方語言不通加上情緒都非常不滿，在原PO不願讓出位子的情況下，後來對方又拿著毛巾佔別桌位子，讓她不禁納悶，難道日本人真的只要擺上毛巾、濕紙巾就算佔位嗎？

然而網友看完文章後反轟原PO，「去別人國家嗆自己國家規矩如何」、「桌上有任何東西好好的放著，就代表人家佔位了，而且她們還放中間」、「日本就是放一個手帕當佔位了，除非店家有說要先點餐才能去找位置」、「又一個丟臉的台灣人⋯好像只要帶著一個孩子就是最大尾的」、「妳讓我想到之前有文章說現在日本人越來越討厭台灣遊客」。

日本 毛巾

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