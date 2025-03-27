台中車站遇大學生索「創業贊助」 她拿百元被拗1500速逃：詐騙嗎？

新型詐騙手段頻出，民眾必須時刻提高警覺，避免掉入陷阱。一名女網友發文，表示她走在台中火車站一樓廣場時，遇到一名男生，表示他是大學生要創業，詢問她贊助的意願，當她要拿出100元時，另一名男生走出來，先是不斷跟她要求換鈔，又要求她掏出1500元支持，會給她「不是原創」的動漫周邊。原PO感到很不舒服，立刻離開，事後詢問網友：「這算詐騙嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示她在行經台中火車站一樓廣場時，遇到一個自稱是「大學生創業」的人，他希望原PO能支持他，還強調在能力範圍內支持就好。原PO不疑有他，打算給100元，在她準備拿錢包時，另一名男生突然出現，不斷要求她拿出千元鈔，他們可以找百元鈔給她，等到原PO拿出1千元，又問說有沒有2千，他們可以找錢。

原PO描述，找完錢後，又說他們差3800元達標，要求原PO給1500元支持一下，還拿出一堆她根本不需要的周邊，說可以送給她，但這些動漫周邊根本不是原創的，原PO也感到很不舒服。在對方持續要求後，她立刻逃離現場，事後也詢問網友，這種方式是否是「詐騙」手段呢？

此文一出，不少網友斷言就是「詐騙」手段，並分享經驗，「這種手法十幾年了，大學生創業、愛心筆什麼的，國中的時候被攔過，好一點的只會有一個人，惡劣的會一群人圍著妳，給的不夠會罵妳」、「我國中時在火車站被愛心筆纏上，大學生騙國中生錢」。

也有網友分享反制手段，「遇到不要接他們塞給你的東西，趕快走掉就對了」、「所以現在，遇到在街上不論是要攔人推銷、發傳單、寫問券、試用，一律拒絕，直接走人」、「碰到這種人就無視，不要跟他們說半句話，連一百都不要給」。