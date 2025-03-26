快訊

疑追求不成…桃園男持刀猛刺女同事後自殘 2人送醫滿地鮮血

癌逝議員李奕德出身百年老字號中藥房 家族5代懸壺濟世

中捷砍人凶手下跪 被害生父不領情：僅願以25萬和解「非常錯愕」

聽新聞
0:00 / 0:00

家長徵「陪玩兼保姆」 妹子無心1句話惹怒對方眾人全傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友被家長詢問「可否兼職陪玩」，最後卻遭到人身攻擊。 示意圖／ingimage
一名女網友被家長詢問「可否兼職陪玩」，最後卻遭到人身攻擊。 示意圖／ingimage

許多家長為了讓孩子贏在起跑點，會請家教或伴讀。日前有位網友發文表示，自己是護理系學生，有位家長主動詢問她可否接「陪玩」服務，結果她問對方「需要換尿布嗎？」對方突然就生氣罵她，「妳不要來了，不要報價，笑死人」，甚至說出「那我要聘妳幹嘛？我聘動物嗎？」許多人看完傻眼喊，「對方超有病」。

一名女網友在Dcard發文表示，接到家長詢問「請問有提供一歲幼兒英文陪玩嗎？」她覺得可以試試看，而且認為有些家長可能想要自己幫孩子換尿布，因此出於尊重詢問「需不需要換尿布」，沒想到對方馬上回應，「當然需要啊，妳不換嗎？如果這樣的話妳不要來應徵，就算妳基本時間要求4小時，而且還要求不換尿布，那妳不如不要來」，原PO客氣回應，「妳誤會我的意思了，我以為是只有1小時（工時）這種，或是有家長在旁邊」。

結果這名家長暴怒回覆，「就算1小時，不管我在不在，妳都要要求家長換尿布的話，那我覺得妳還是不要來好了。換個尿布也沒多少時間，這1-2分鐘妳都不願意，那我覺得妳這個陪玩根本就是廢掉了」，甚至還說「妳這樣薪水是多少？敢要求這樣？妳不要來了，也不要報價，笑死人」，原PO依然客氣解釋，「我沒有拒絕換尿布的意思，只是想問需不需要換，我習慣是會跟家長問清楚，而且我的工作是伴讀不是陪玩」。

家長不領情，依然回嗆，「如果妳需要我全程在旁邊，那我聘妳幹嘛？我聘動物嗎？在旁邊睡覺，我叫一遍做一遍？不需要，很多比妳優秀的人，學歷也很優，全程日語跟英語，妳這程度也還出來做陪玩姊姊，根本沒競爭性」。

文末原PO難過表示，「我也是人生父母養，我不知道為什麼對方要這樣對我，甚至把我比喻為動物，侮辱到我覺得很不能接受，同時也很受傷」。

文章曝光後，許多網友安慰原PO，「她這種語氣妳還跟她這麼客氣，妳脾氣真好。貪便宜不請保母，還好意思要求東要求西？更何況還要全程日文、英文，我才要笑死，真的非常貪心，要陪伴、要玩、要換尿布，還要當補習班，聽到這些條件還有誰想去應徵？」、「對方超有病，不需要浪費感情為這種人內耗自己，不過下次別人詢問報價時，如果妳會因為某些細節調整報價的話，可以一則訊息說清楚自己的規則」、「這女的神經有問題，還好一開始妳就踩到她地雷了，要是真的去工作了才可怕，相信我這其實是好事」。

保母 家教

延伸閱讀

財不露白？富家女論及婚嫁不知男友財務狀況 嚇到一票人：2人都要公開

少子化老屋凋零...他問台灣何地發展潛力最大 網指1地：腹地廣位置好

「四星座」越老越發光！雙子射手爽爽玩、這星座變業界傳說

抓包出軌渣男！B型情緒失控馬上對峙 這血型分手超灑脫

相關新聞

家長徵「陪玩兼保姆」 妹子無心1句話惹怒對方眾人全傻眼

許多家長為了讓孩子贏在起跑點，會請家教或半讀。不過日前有位網友發文表示，她是護理系學生，有位家長主動詢問她可否接「陪玩」服務，結果她問對方「需要換尿布嗎？」結果家長突然就生氣罵她「妳不要來了，不要報價，笑死人」，甚至說出「那我要聘妳幹嘛？我聘動物嗎？」許多人看完傻眼喊「對方超有病」。

提前給外送員4個號碼…她上千元日本料理沒了！向平台申訴也無效

一名女網友在外送臉書社團「UberEats台灣」透露，日前透過外送平台點了價值1386元的高級日本料理，然而卻因為提前給了外送員4位數的PIN碼，導致餐點遲遲未送達，訂單卻顯示「已完成」。由於向外送平台申訴也無法獲得解決，因此她決定把這段經歷分享出來，希望大家引以為鑑。

北市大安區街頭驚見高檔回收家具 網曝：帝寶清潔阿姨撿過名牌包

原PO感慨：「每次都有這種感覺，為什麼別人丟掉的家具比自己家裡的還好？尤其是在大安區。」未料該文在截稿為止已逾1.2萬名網友按讚，不少人還曝光其他豪宅林立處也曾撿過高單價商品，有人透露在帝寶做過清潔阿姨的友人說，曾在回收處撿過要價數萬元以上的香奈兒短夾，及價格在十幾萬元的名牌手表，只能說「有錢人真的相當任性」。

退休長輩愛赴陸旅遊？過來人揭「3優勢」沒得比：光這點就很吸引人

許多長輩退休後，會安排到各國旅遊。不過有網友疑問，身邊的退休長輩們，都很愛去中國大陸旅遊，每次回來都說景色美，東西又好吃，但是自己卻無法理解「為啥一直送錢給中國？」，引發網友熱議。

店員會開心！她分享「星巴克點餐指南」：客製化必先講容量

星巴克怎麼點餐才不會造成店員困擾呢？一名女網友分享星巴克點餐指南，她自創了一套點餐公式「特選+ 冰/熱 + 容量 + 飲料 + 客製化」，也提醒民眾買一送一活動和使用LINE禮物卷的注意事項，並強調因為不同容量配方不同，所以在講客製化前要先說「容量」。

肉燥(ㄙㄠˋ)飯、味噌(ㄘㄥ)湯…她堅持正確讀音除一例外 網嘆：店員聽嘸

生活中有些字詞的讀音已經口語化了，人們往往只求能聽懂，不在意正不正確。近日卻有網友發文，表示自己在生活中也會特別注意「正確的讀音」，引發網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。