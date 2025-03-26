家長徵「陪玩兼保姆」 妹子無心1句話惹怒對方眾人全傻眼

許多家長為了讓孩子贏在起跑點，會請家教或伴讀。日前有位網友發文表示，自己是護理系學生，有位家長主動詢問她可否接「陪玩」服務，結果她問對方「需要換尿布嗎？」對方突然就生氣罵她，「妳不要來了，不要報價，笑死人」，甚至說出「那我要聘妳幹嘛？我聘動物嗎？」許多人看完傻眼喊，「對方超有病」。

一名女網友在Dcard發文表示，接到家長詢問「請問有提供一歲幼兒英文陪玩嗎？」她覺得可以試試看，而且認為有些家長可能想要自己幫孩子換尿布，因此出於尊重詢問「需不需要換尿布」，沒想到對方馬上回應，「當然需要啊，妳不換嗎？如果這樣的話妳不要來應徵，就算妳基本時間要求4小時，而且還要求不換尿布，那妳不如不要來」，原PO客氣回應，「妳誤會我的意思了，我以為是只有1小時（工時）這種，或是有家長在旁邊」。

結果這名家長暴怒回覆，「就算1小時，不管我在不在，妳都要要求家長換尿布的話，那我覺得妳還是不要來好了。換個尿布也沒多少時間，這1-2分鐘妳都不願意，那我覺得妳這個陪玩根本就是廢掉了」，甚至還說「妳這樣薪水是多少？敢要求這樣？妳不要來了，也不要報價，笑死人」，原PO依然客氣解釋，「我沒有拒絕換尿布的意思，只是想問需不需要換，我習慣是會跟家長問清楚，而且我的工作是伴讀不是陪玩」。

家長不領情，依然回嗆，「如果妳需要我全程在旁邊，那我聘妳幹嘛？我聘動物嗎？在旁邊睡覺，我叫一遍做一遍？不需要，很多比妳優秀的人，學歷也很優，全程日語跟英語，妳這程度也還出來做陪玩姊姊，根本沒競爭性」。

文末原PO難過表示，「我也是人生父母養，我不知道為什麼對方要這樣對我，甚至把我比喻為動物，侮辱到我覺得很不能接受，同時也很受傷」。

文章曝光後，許多網友安慰原PO，「她這種語氣妳還跟她這麼客氣，妳脾氣真好。貪便宜不請保母，還好意思要求東要求西？更何況還要全程日文、英文，我才要笑死，真的非常貪心，要陪伴、要玩、要換尿布，還要當補習班，聽到這些條件還有誰想去應徵？」、「對方超有病，不需要浪費感情為這種人內耗自己，不過下次別人詢問報價時，如果妳會因為某些細節調整報價的話，可以一則訊息說清楚自己的規則」、「這女的神經有問題，還好一開始妳就踩到她地雷了，要是真的去工作了才可怕，相信我這其實是好事」。