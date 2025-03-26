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提前給外送員4個號碼…她上千元日本料理沒了！向平台申訴也無效

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友日前透過外送平台點了價值1386元的高級日本料理，卻因為提前給了外送員4位數的PIN碼，導致收不到餐點，投訴官方也無效。聯合報系記者杜建重／攝影
一名女網友日前透過外送平台點了價值1386元的高級日本料理，卻因為提前給了外送員4位數的PIN碼，導致收不到餐點，投訴官方也無效。聯合報系記者杜建重／攝影

一名女網友在外送臉書社團「UberEats台灣」透露，日前透過外送平台點了價值1386元的高級日本料理，然而卻因為提前給了外送員4位數的PIN碼，導致餐點遲遲未送達，訂單卻顯示「已完成」。由於向外送平台申訴也無法獲得解決，因此她決定把這段經歷分享出來，希望大家引以為鑑。

從原PO貼出的訂餐擷圖畫面可以看到，她點了紅甘肚刺身、鮭魚刺身、甜蝦刺身、鮭魚肚刺身、紅甘刺身、北海道干貝和芥末章魚，總金額高達1386 元。原PO無奈表示，「是的，我輸入了PIN碼，卻遲遲收不到餐點，然而投訴官方也無效」，直言希望外送員吃了她的餐點，「能好好做人」。

不少網友針對原PO遇到的狀況給予回應，「給了PIN碼，就代表你已收到餐點，平台不會理你」、「PIN碼給了，只能認了」、「PIN碼不能亂給啦！你要設定放在門口，啟動拍照功能，讓他連拿的機會都沒有，找不到餐點退款機率也比較大」、「PIN碼不就是要你跟司機當面交易用的嗎，如果不想面交，要選放指定地點讓他拍照」、「難怪刷卡單現在真的越來越少」。

有網友建議原PO，「這該告詐欺了吧，不要讓這種垃圾影響環境」、「取餐後能依照送餐抵達地址，調取路口監視器，尤其可以調閱外送員到達後有沒有送餐過去，還是在機車上輸入PIN碼就跑了」、「可以先去里長辦公室調取路口監視器，查看外送員是否攜帶餐點下車並空手回車，或在車上點擊送達卻沒下車就跑了，釐清外送員是否涉案」、「有給PIN碼是平台在看的啊，沒給餐就跑是法律問題，兩碼子事」、「平台是收費問題，沒送餐點是侵佔問題」。

文中所謂的PIN碼，是外送平台的一種到貨證明。根據Uber Eats官網資訊，顧客下單後，公司可以向對方傳送專屬代碼或 PIN碼（即個人識別碼），而外送合作夥伴必須在外送地點確認並輸入。這是高風險行程預設的到貨證明形式，因為它能有效地防範詐騙。

Ubereats 外送員 外送平台

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