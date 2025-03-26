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退休長輩愛赴陸旅遊？過來人揭「3優勢」沒得比：光這點就很吸引人

聯合新聞網／ 綜合報導
網友疑問，身邊的退休長輩們，都很愛去中國旅遊，每次回來都說景色美，東西又好吃，但是自己卻無法理解。聯合報系資料照
網友疑問，身邊的退休長輩們，都很愛去中國旅遊，每次回來都說景色美，東西又好吃，但是自己卻無法理解。聯合報系資料照

許多長輩退休後，會安排到各國旅遊。不過有網友疑問，身邊的退休長輩們，都很愛去中國大陸旅遊，每次回來都說景色美，東西又好吃，但是自己卻無法理解「為啥一直送錢給中國？」，引發網友熱議。

原PO在PTT發文指出，身邊退休長輩們，很愛去中國旅遊，回來後又開始規劃到青海、新疆、西藏等景點玩，這些地方冬天不適合去，但每次回來又說景色太美，東西好吃又便宜，讓他相當不解。

此文一出也引起網友熱議，不少人認為是語言通景色也美，外加也便宜，「語言通吧，景色美也沒錯」、「大山大水東西便宜，為什麼不去？去日本一趟可以去中國三四趟耶」、「因為不用學外語啊，光這點就很吸引人了」、「去玩真的不錯啊，不要在那生活就好」、「中國地大，風景多，重要的是溝通無礙啊」。

也有不少人勸原PO自己去體會，「去過就知道了，台灣景色哪能比」、「你去走一趟，不就知道了」、「去新疆可以騎馬，看大草原，這些日本也很少」、「你自己去看一看吧，或許就知道為什麼」、「現在中國也一堆在玩古風，去古蹟也讓你穿古裝 」。

出國旅遊 退休族

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