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北市大安區街頭驚見高檔回收家具 網曝：帝寶清潔阿姨撿過名牌包

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享在北市大安區高檔的回收家具，引起網友熱議。圖為北市精華地段示意圖。 聯合報系資料照
網友分享在北市大安區高檔的回收家具，引起網友熱議。圖為北市精華地段示意圖。 聯合報系資料照

一名陳姓網友昨(25)日在臉書社團「路上觀察學院」PO出台北市大安區巷弄間一處社區前的大型回收家具，因為疑似要價上萬元的獨立筒記憶床墊被棄置在外，讓原PO感慨：「每次都有這種感覺，為什麼別人丟掉的家具比自己家裡的還好？尤其是在大安區。」該文吸引逾萬名網友按讚，不少人透露曾在其他豪宅林立處撿過市價數萬元的高單價商品，只能說「有錢人真的相當任性」。

該則貼文引來網友熱議，有人指出原PO貼出的回收家具「光床頭布包墊，就值近萬」，「基本是獨立套筒，然後再加記憶床墊，加保潔墊，彈簧床有品牌的，應該有點價位」。但也有網友提醒，被丟出的高檔家具可能是家中往生者使用過的，有時也暗藏衛生的風險。

居住在大安區的網友表示，曾經一個晚上搬了很多東西出來，結果隔天清潔隊打來問「東西呢？」，想不到一個晚上，丟出的大型家具全被搬光。還有人透露，有些專職房東也會不時去巡回收處，「名下有好幾間套房的房東都會去載，可以給租客用」。

不少人討論為何豪宅林立的精華地段，常出現高檔物品被丟出回收的原因，有人猜測，可能是富有的人「每季都要換一套」；也有人打趣道，精華地段「比宜家還好逛」、「大安信義拾荒20年身價可破億」。

還有人分享在其他豪宅林立處撿過的高單價商品，有人透露在帝寶做過清潔阿姨的友人說，曾在回收處撿過要價數萬元的香奈兒短夾，及十幾萬元的名牌手表。

一名自稱是保全業者的網友則說，曾在垃圾間撿到一整組的PS4和一台電腦主機，竟是住戶的小孩成績退步太多才被拋棄，該則留言吸引數千人按讚、逾百則回應，「確定不是爸爸平時藏匿的地方被發現嗎？」、「禱告下個丟一台PS5，再下個月丟一台Nintendo Switch 2」、「因為有錢就是任性，比較想展現丟掉換新的能力」、「大破壞才有大建設，有魄力的父母」。

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