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肉燥(ㄙㄠˋ)飯、味噌(ㄘㄥ)湯…她堅持正確讀音除一例外 網嘆：店員聽嘸

聯合新聞網／ 綜合報導
近有網友發文，表示自己在生活中也會特別注意「正確的讀音」，引發網友熱議。示意圖。圖／聯合報系資料照片
近有網友發文，表示自己在生活中也會特別注意「正確的讀音」，引發網友熱議。示意圖。圖／聯合報系資料照片

生活中有些字詞的讀音已經口語化了，人們往往只求能聽懂，不在意正不正確。近日卻有網友發文，表示自己在生活中也會特別注意「正確的讀音」，引發網友熱議。

原PO在Dcard發文，表示自己許多網友在討論焙茶的「焙」到底該怎麼讀，於是忍不住發文。她表示自己在生活中會特別喜歡唸正確的讀音，有些詞甚至會忘記口語化的發音是什麼。

原PO也舉了一些例子，如味噌(ㄘㄥ)湯、肉燥(ㄙㄠˋ)飯、砧(ㄓㄣ)板、癖(ㄆㄧˇ)好、巷弄(ㄌㄨㄥˋ)以及彩券(ㄑㄩㄢˋ)。她也表示，刈包的刈(ㄧˋ)字她不會特別去改，否則會不好溝通

原PO表示自己也理解讀音會改來改去，有些人學到的就是不一樣，因此也不會特別去糾正，但她也好奇有沒有人和她一樣會堅持自己的讀音，就算有時別人聽不懂也一樣。

有許多網友表示自己和原PO一樣，「小學老師路過，職業病發作，一定堅持的。常糾正『薄』的讀音沒有ㄅㄠˊ」、「我只有一個堅持，炸只能唸ㄓㄚˊ，聽到ㄓㄚˋ豬排我就不爽」。

但也有網友表示這樣在生活中很不方便，「雖然是對的，但肉ㄙㄠˋ飯真的讓人很躁」、「打麻將：換你當莊，請躑骰(ㄊㄡˊ)子」、「我：老闆我要一碗蛤 (ㄍㄜˊ) 蜊(ㄌㄧˊ)湯，老闆：蛤？隔什麼離？要隔離什麼？」、「之前去夜市說要一份蚵(ㄜˊ)仔(ㄗˇ)煎，店員阿姨完全不知道我在說什麼」。

Dcard 店員 溝通

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