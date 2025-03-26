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店員會開心！她分享「星巴克點餐指南」：客製化必先講容量

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享星巴克點餐指南。圖為星巴克櫻花紛飛款外帶杯。 圖／星巴克提供
一名女網友分享星巴克點餐指南。圖為星巴克櫻花紛飛款外帶杯。 圖／星巴克提供

星巴克怎麼點餐才不會造成店員困擾呢？一名女網友分享星巴克點餐指南，她自創了一套點餐公式「特選+冰/熱+容量+飲料+客製化」，也提醒民眾買一送一活動和使用LINE禮物券的注意事項，並強調因為不同容量配方不同，所以在講客製化前要先說「容量」。

一名女網友在Dcard發文，分享了「星巴克點餐指南」，分為點餐、買一送一活動和LINE禮物券的使用技巧，幫助民眾能快速點餐，避免造成店員困擾。

點餐

原PO分享的點餐公式為「特選+冰/熱+容量+飲料+客製化」，飲料是冰的熱的、什麼容量要先說，如想要調整冰塊量再接著說，例如：「我要一杯特選冰那堤，大杯去冰」，因為不同容量配方不同，所以在講客製化，調整甜度前必須知道容量，才可以做調整。

買一送一活動

原PO表示，買一送一活動只能在「門市」內排隊使用，不接受車道和電話預訂，時間是從早上11點到晚上8點，每人一次只能買兩組共4杯，避免有人一次買太多，讓後面的客人等太久。

LINE禮物券

在使用LINE禮物券時，可以先說要喝什麼飲料，「165飲料券」就是可以「免費換165元的飲料」，如果超過165元，再補差額就行了，例如點了185元的飲料，就補20元，如果要兌換組合券，想換其他飲料或蛋糕，可以詢問店員能不能換，因為每張券的規定不太一樣，補差額的方式只有「現金」和「隨行卡」，票券類的東西如果「取消使用」的話會被鎖10分鐘，要特別注意。

此文一出，有網友詢問如果要調整甜度，要如何表達，原PO也給出了解答；「可以先問店員這款飲料是壓幾下糖，例如店員說：『這款特大杯是4下糖』，就可以跟店員說你要改幾下，然後福吉茶的糖跟茶粉是一起的，不太能調整」。

也有網友詢問沒有活動時，怎麼買最便宜，原PO分享了小技巧：「如果你有隨行卡的話，可以看有沒有優惠券，沒有的話可能買LINE裡面，或是星巴克會員裡面的『星送禮』會便宜一點」。

原PO也強調，這些都只是建議，並不是規定，「但如果能這樣做會讓店員很開心的」。

店員 星巴克

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