台人旅日1舉動遭全場撻伐沒水準 日本站務員看不慣出手了
台灣人喜歡去日本，但有些行為卻容易惹火當地人。一名網友分享，近期在日本電車站發現付費置物櫃裡堆滿私人物品，卻未付費上鎖，其中一個物品，竟是台灣超商販售雨衣的外包裝，讓她大罵「在日本遇到沒水準的台灣人」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」表示，近期在日本上野站，發現一個付費置物櫃，裡面堆滿私人物品，卻沒有付費上鎖，她發現其中一個物品的外包裝，用繁體中文標示「雨衣」，是台灣超商所販售的商品。
這名網友進一步說明，當時所有置物櫃都是滿的，至少有10名旅客開啟該置物櫃，發現裡面堆滿私人物品，讓她怒嗆「在日本遇到沒水準的台灣人，放置行李不付費就離開」。不少旅客向站務人員反映，最後該櫃子遭站務人員強制上鎖，原PO直呼「希望這個人可以順利拿到行李趕上飛機」。
貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「之前在東京遇到這種沒水準的，我就直接幫他鎖起來了」、「身為同是台灣人當然要付錢幫他上鎖，不然被偷了怎麼辦？」、「我會付錢幫他上鎖」、「這種一律拿出來丟掉」、「都花錢出國去日本玩了，為什麼要省置物櫃的費用？」、「太沒水準，連置物櫃的花費都要省」。
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