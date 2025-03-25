飛義大利走自動通關被質疑憑什麼？ 霸氣姊1舉動鎮壓：中華民國護照超強

中華民國護照在全球排第33名，可免簽證通行141個國家。對此，一名網友分享，去年10月去義大利旅遊，機場人員看到她拿中華民國護照，引導她走自動通關，讓她大讚中華民國護照的世界實力。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，去年10月去義大利旅遊，入境時機場人員看到她的護照，便引導她走自動通關通道，卻聽見旁邊排隊等入境的旅客發出「憑什麼」的質疑聲，她沒有理會，只是舉起手中的護照揮一揮，就輕鬆入境義大利，霸氣直言「質疑聲是誰我不在乎，我就是知道中華民國護照的世界實力」。

貼文一出後，多數網友都表示「中華民國護照真的猛到，我幾乎忘記曾經出國需要辦簽證這個環節」、「我是台灣人，我驕傲！」、「台灣人出國真的很少在思考簽證的問題」、「很多國家的海關，都不知道中華民國護照有多強大」、「妳好霸氣！」、「去過德國、日本、韓國、泰國都免簽，北越我第一次知道有簽證這東西，都被中華民國護照寵壞了」。

此外，也有不少網友分享自身經歷，指出「跟我一樣，2018年在達文西機場排在一大群中國人之中準備離境通關，忽然一個機場工作人員過來和善的問我們：Taiwan passport？我們回答是，接著她便說：Here，便把我們帶往另一邊快速通關的窗口，留下身後那些中國人驚詫又略帶不滿的喊著：why！只能說當下那感覺真的有夠爽」、「中華民國護照超好用，我去英國的時候，我身邊中國的朋友都蠻羨慕我跟我朋友可以不用簽證，就能直接入境英國」、「印象很深，雖然義大利海關沒有放國旗，但我們還是能走快速通道」。