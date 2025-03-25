歐洲高麗菜像塑膠連當地人都不愛？內行人吐槽：根本買錯顆

台灣高麗菜爽脆香甜，不管怎麼煮都好吃，不過對外國人來說，卻似是無法理解這款美食。有網友表示歐洲高麗菜根本是超級地雷，煮起來硬梆梆像在料理塑膠玩具，連歐洲人自己都不愛吃，為何不引進台灣高麗菜呢？釣出內行人吐槽他「買錯高麗菜了」，不過也認同台灣高麗菜的確還是比較好吃。

原PO在PTT發文抱怨「為何歐洲高麗菜如此難吃」，指出與台灣相比，歐洲蔬菜既少又貴，尤其是高麗菜更是不能比。他批評歐洲高麗菜煮起來硬得像塑膠玩具，連外國人都覺得是「地雷食物」，只偶爾會刨絲燉煮，吃起來也沒什麼味道，很佩服台灣人愛吃高麗菜，既然台灣近期高麗菜過剩，為何歐洲不乾脆引進台灣的呢？

不少曾在外國生活的網友也紛表同意，「之前在國外也買過一次，生吃跟煮熟都難吃」、「真的不好吃。葉子很厚，也不脆，煮久一點口感像芋頭」、「美國的也是，我妹怎麼都煮不軟乾脆扔了」、「加拿大這邊的高麗菜，不管水煮還是用炒的，一小時都不會爛，葉子跟梗一樣硬」、「不如說只有台灣好吃吧！日本的也只能刨絲生吃，拿來煮絕對台灣的屌打」、「很多蔬菜水果台灣不是原產地，但改良到比國外好吃百倍，台灣的農業技術真的強」、「台灣山上的高麗菜真的又甜又脆又多汁」。

不過也有內行人指出，原PO根本就買錯了，「那是你買錯高麗菜，德國跟英國都買得到很甜的高麗菜，另外歐洲超商的菜價沒有比台灣貴多少，不要胡說八道」、「新手錯誤，要買尖頭的」、「不能買圓的，要買尖版的高麗菜才好吃，英文是pointed cabbage，這種比較好吃」、「你買錯了，要買sweet cabbage」、「我也是吃尖版高麗菜，沒感覺有啥問題」、「對，要買尖的，雖然沒有台灣的好吃但還能接受」。