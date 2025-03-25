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她想夏天睡陽台「浪漫看夜景」 網吐嘈：先被蚊子叮死

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友好奇「夏天睡陽台，會很瘋狂嗎？」對此，網友各有不同看法。示意圖／ingimage
一名女網友好奇「夏天睡陽台，會很瘋狂嗎？」對此，網友各有不同看法。示意圖／ingimage

看著夜景入睡，是很多人希望的浪漫生活。日前有位女網友表示，她買的房子優點就是在頂樓，外景很漂亮，因此她想在夏天時，在陽台看夜景睡覺，不過她猶豫問「這樣會很狂或很瞎嗎？」

一名網友在PTT女板發文表示，她買的房子優點是「在頂樓」，擁有美麗的景觀，因此她一直有衝動，想在夏天的時候，去陽台舖毯子，帶著枕頭，直接半夜睡在陽台，一邊看美景，一邊緩緩入眠，不過她理性思考後拋問「這樣會很狂或很瞎嗎？」

對此，有贊成的網友「其實不會很瞎，我還在陽台洗澡過，睡覺的話，防蚊其實做好就可以，下雨天就別睡那了」、「我也買了充氣床跟充氣泳池，打算夏天在頂樓泡水跟睡午覺」、「周圍如果只有矮房，睡陽台其實不錯看」、「有蚊子的八成不是住高樓層，我就睡過陽台」、「可以啊，我還在夏天睡過沙灘」、「我朋友住樹林透天，夏天掛個蚊帳，睡陽台都很舒適」。

也有人吐嘈「傻了嗎？夏天白天早上就熱醒了」、「我怕蟑螂，先不要」、「狂，我的體質很會養蚊子，這樣形同自殺」、「冬冷夏熱蚊蟲蟑螂一堆」、「夏天沒冷氣睡得著嗎？注意防蚊」、「睡陽台幹嘛？還不如睡室內大片落地窗，窗簾開一小部分透光就好」、「高樓層一樣有蚊子，夏天其實蟑螂比蚊子多，現在夏天沒冷氣睡得著嗎？」

陽台 頂樓

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