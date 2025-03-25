突獲1箱台灣經典零食！全家人不愛求救 一票網友歪樓：不能吃護身符
「乖乖」是台灣的知名零食，也有不少人會在電腦、機台上擺放乖乖，祈求正常運作部故障的特殊文化。對此，一名網友分享，近期收到朋友送了一箱乖乖，但他們都不喜歡這款零食，不知該如何解決？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「請問怎麼消耗多的綠乖乖(奶油椰子口味)？」為題，指出朋友送了一箱奶油椰子口味的乖乖來給小孩吃，但他們全家都不喜歡這款口味的乖乖，好奇是否有什麼料理方式，可以消耗掉這些乖乖？
貼文一出後，多數網友都表示「不喜歡的東西不要硬吃，送給喜歡吃的人就好，真的送不掉就丟掉，反正放到過期還是丟掉」、「送掉比較快，不喜歡吃不要硬吃」、「拿去學校請同學幫吃就好了啊」、「只好送小孩的同學們吃了，小朋友應該會喜歡吧」、「帶去學校分一分」、「叫小朋友拿去送朋友不就好了」。
此外，也有不少網友笑稱，綠色乖乖是護身符、御守，紛紛回應「綠色乖乖是御守，不是用來吃的啦」、「放小孩床上和書桌上…守護你的小孩」、「找機台放啊，冰箱、冷氣、路由器，OK的」、「家裡電器類的旁邊都放一包」、「每個機器上面都放一包！」
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