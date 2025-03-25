天冷騎車「要先暖車嗎」？ 台灣YAMAHA曝正解：做錯恐傷引擎
台灣近期不斷有冷氣團接近，有騎機車通勤的網友好奇，「天氣冷騎車，究竟該不該暖車？」對此，台灣YAMAHA表示，天氣冷騎車確實要暖車，但如果做錯這件事，可能就會傷害到引擎。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
台灣YAMAHA曾在臉書表示，天氣冷颼颼，引擎冷冰冰，很多騎士都好奇，天冷騎車出發前，需不需要先熱車？答案是「需要」！YAMAHA也說明2種正確熱車方式，分別為「發動引擎後，等10秒再出發」和「前兩公里時速不超過60公里」。
台灣YAMAHA進一步說明，有兩種錯誤的熱車方式，第一是原地等待，不僅溫度上升慢，也容易積碳、機油劣化，造成空氣汙染；第二是重催油門，引擎尚未達到工作溫度前，潤滑性不足，重催油門容易造成異常磨損，傷害到引擎。
針對部分騎士好奇「等待10秒加上低速行駛，這樣暖車真的足夠嗎？」台灣YAMAHA表示，現今機車都採用電腦噴射系統，供油控制相對精準，可輕鬆讓引擎回歸工作溫度，只要執行暖車2步驟，就能回歸一般的騎車習慣。
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