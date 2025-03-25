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百貨文創商品真假難辨？他見淘寶貨翻5倍賣 內行揭槓盤子話術

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百貨文創商品真假難辨？他見淘寶貨翻5倍賣 內行揭槓盤子話術

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在百貨公司買台灣文創商品，售價不便宜卻是淘寶貨。示意圖／ingimage
網友在百貨公司買台灣文創商品，售價不便宜卻是淘寶貨。示意圖／ingimage

近日，一名網友在社群平台Dcard分享自身經歷，揭露百貨公司內販售號稱「台灣文創商品」的商品，實際上卻與淘寶上的商品如出一轍，且價格相差高達五倍，引發廣大網友討論。

原po表示，日前於天母百貨公司逛街時，看到花車上賣的可愛吊飾，店員聲稱是「台灣文創商品」。他原本打算購買，卻被女友及時制止，並透過淘寶搜尋發現該商品與網購平台上的完全相同，價格卻高出許多。原po坦言，「我不反對淘寶東西，但明明不是台灣文創商品還欺騙消費者，真的太扯」。

此貼文隨即掀起熱議，不少網友分享類似經驗，指出市集、百貨公司中出現淘寶貨冒充文創商品的情況屢見不鮮。一些網友批評這類行為不僅傷害消費者權益，更對真正的台灣原創藝術家造成影響。

「文創早就變成亂象了，一堆跟文創無關的商品也來擺攤，價錢還高得嚇人」、「之前跟朋友在中山站市集逛街，朋友買了一個怪獸蠟燭，店家也是說自己打模做的，一隻賣590的樣子，結果我回家以圖搜圖，淘寶貨」。

還有人指出，「文創展我後來只去那種真正藝術家、圖文創作者聯合擺攤的，來路不明的，我連逛都不屑」、「台灣真正在做文創的，就是被這些冒名說自己是文創的人拉下來的」、「還有飾品也很多都說是自己做的，但逛了一圈就可以發現有幾攤的飾品都長一樣」。

此外，也有過來人揭露這類賣家的常見話術，包括聲稱材質不同或是公版設計，試圖合理化高價。對此，有人直言，「這些話術根本是硬拗，根本不尊重真正有創意的藝術家」。不過也有人推宜蘭傳藝中心，「真的大部分都是手工製作原創」、「其實還是有很多手作，幫推一個植夢島，出沒台南市」。

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