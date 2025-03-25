高鐵商務車廂「多600元有熱茶」客嘆真貴 網揭隱藏服務：貴得有理

搭高鐵往來南北便捷快速，然而近來搭乘人數爆增，一般車廂車票售空時有所聞，有民眾受限時間便轉搭商務車廂，不過實際搭乘後，對於兩種票價「只差在一杯熱茶」吐露感想「真滴（的）貴」，更好奇其他人搭高鐵商務車廂的理由。

原PO在Dcard抒發心情，提到因大塞車趕不上高鐵原定時間，手機也買不到下一班的車票，便現場改買較貴的商務車廂。上車後有乘務員前來提供茶水服務，他要了一杯熱茶後，忍不住拍照感嘆「這價差600元的熱茶，真滴貴」。

有網友也認為價格不斐，「完全不會考慮，不到一小時的車程就沒想過要多花這筆錢」、「除非信用卡升等或是真的買不到票才會考慮」、「報公司帳就會」、「公司付錢才搭」、「喝個二十杯就回本了」。

但有不少人覺得貴有貴的道理，為了趕時間或有安靜舒適的搭乘體驗，還是會買商務車廂，「我會耶，反正很少搭。確定有位置坐+座位比較大+通常比較安靜，我願意多花點錢」、「趕時間的話只好這樣」、「單純為了空間大些，坐的舒服點」、「連假期間我都買商務，不然會被人潮擠到很煩躁」、「要出國拖行李箱的時候才會搭～行李架比較空」、「常常禮拜五商務也買不到，沒有頭等可以買」。

還有網友提到商務車廂的隱藏服務，「我上次商務車廂記錯時間，結果去搭下一班，乘務員直接帶我去坐該班一般車廂的保留位，然後也還是可以無限續杯」。