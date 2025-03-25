先人也與時俱進！他發現清明「特殊商機」 網笑翻：連線對戰靠觀落陰

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聯合新聞網／ 綜合報導
Switch示意圖。圖／路透社
Switch示意圖。圖／路透社

清明節即將到來，人們也開始準備掃墓祭祖所需的用品，近日有網友驚奇地發現，現在的金紙店居然有各式的紙紮3C產品，讓他感嘆「不同世界的科技，也是始終來自於人性」。

原PO在「路上觀察學院」貼出照片，只見「冥府限定」iPhone16 Pro Max與Samsung Galaxy S24 Ultra都只需900元，而且配備5G網卡、全套充電器與藍牙耳機。紙紮Switch售價為700元，配有遊戲卡與充電器。

PO文引起網友的熱烈討論，「地府也升級到5G了啊」、「請問冥府有發電廠嗎？」、「你有跟那個世界的確認過祂們有架基地臺嗎？不然要連網的3C過去還是變收藏品而已」、「要買卡時阿公要托夢嗎？」、「果然是任『天堂』」。

也有網友開玩笑，想與先人進行一起玩遊戲，「可以陰陽對戰嗎？」、「跟我過世的爺奶們連線玩瑪莉歐派隊是要觀落陰還是wifi」。

3C Samsung Switch iPhone 清明節 觀落陰

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