她飲料倒廚餘桶被好市多店員罵 餐飲業員工解釋倒1處很合理

美式賣場好市多（Costco）除了販售多樣商品外，也有熱食區供消費者在用餐區享用。日前有位女網友表示，她飲料沒有喝完就倒進廚餘桶，結果被店員喝斥「飲料倒可樂機的水槽」，讓她不解表示「倒進可樂機的水槽，讓人覺得很噁心」。其他網友回應，「可能飲料倒進廚餘裡面，會很重又不好處理」。

一名女網友在Dcard發文表示，她在好市多吃飯，飲料沒喝完，於是倒進廚餘桶，結果被一旁的店員大聲喝斥，「飲料不要倒這邊，要倒進可樂機水槽」，這讓原PO十分詫異，「我一直以為倒飲料機水槽，就像喝過的水倒飲水機水槽一樣，會讓人覺得噁心，我覺得被罵的莫名其妙，好奇是我認知有問題嗎？」

文章曝光後，有網友認為「是因為飲料機的水槽不會回收可樂，只會倒掉」、「倒進廚餘桶比倒入水槽噁心吧，如果廚餘桶倒太多液體，會更容易發臭長蟲，還會讓廚餘整個都濕濕的，水槽本來就只有飲料，排掉就好了啊」、「可樂機水槽是指可樂機的集水盤，不是叫妳打開機器倒回去」。

也有餐飲業員工解釋，「我之前去倒廚餘桶，因為裡面液體太多，重到搬不動。倒飲料機水槽裡合理啊，因為一定會有人按錯或是按到滿出來、漏下去之類，任何弄髒水槽的事情，所以裡面有一個通道會流出去，就算沒有也有人定時清理，不太清楚噁在哪，那個水槽一定是髒的啊！如果覺得公眾這樣做不太雅觀，可以帶去廁所倒洗手台，或是去馬桶沖掉之類的」。