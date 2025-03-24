牛丼、咖哩通通1元！Sukiya外送「異常優惠」 網嗨：不用吃土了

日本連鎖餐廳Sukiya相當受歡迎，不過有網友發現，今（24）日凌晨外送平台上疑似出現設定錯誤，使Sukiya基本品項全都變一元。貼文曝光後，也掀起底下留言區熱烈討論。

網友在threads貼出照片，可以看到外送平台介面上，不管是唐揚雞咖哩、熱熔起司咖哩、熱熔起司牛丼，通通都只要1元，相比原價狂砍100多元。原PO也不禁直呼：「阿娘喂！老鐵們可以進攻了！」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「感恩讚嘆，賜我半個月份咖哩飯吃，這個月底不用吃土了」、「怎麼那麼便宜，哇勒！」、「外送員已聚集Sukiya門口，我男友已經接三單」。有網友曬出「戰利品」，也有人懊惱沒跟到。目前外送平台上已是原本正常售價。

也有網友疑惑，這是店家的活動還是設定錯誤，如果是後者，那恐怕會賠爆。對此，有疑似員工的網友表示，「通常是設定錯誤，如果厚臉皮點，店家會打過去告知客人，他們訂單有誤，可能要取消之類的，我店長就是這種人（補充，我不是在這家店上班）」、「設定錯誤啦，主管叫我們關掉哈哈哈」。