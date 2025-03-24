快訊

曝曾遭曾國城「酒醉強吻」 陶晶瑩：不想再回想細節

華爾街日報：中共封鎖台灣可能步驟曝光 短期內更可能採取隔離施壓

普發現金法制化？主計長：原則上不支持 9月不可能發現金

聽新聞
0:00 / 0:00

牛丼、咖哩通通1元！Sukiya外送「異常優惠」 網嗨：不用吃土了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友爆料日本連鎖丼飯「すき家（Sukiya）」疑似設定錯誤，外送平台上出現餐點只要1元。圖為Sukiya在台開幕情形。 聯合報系資料照
網友爆料日本連鎖丼飯「すき家（Sukiya）」疑似設定錯誤，外送平台上出現餐點只要1元。圖為Sukiya在台開幕情形。 聯合報系資料照

日本連鎖餐廳Sukiya相當受歡迎，不過有網友發現，今（24）日凌晨外送平台上疑似出現設定錯誤，使Sukiya基本品項全都變一元。貼文曝光後，也掀起底下留言區熱烈討論。

網友在threads貼出照片，可以看到外送平台介面上，不管是唐揚雞咖哩、熱熔起司咖哩、熱熔起司牛丼，通通都只要1元，相比原價狂砍100多元。原PO也不禁直呼：「阿娘喂！老鐵們可以進攻了！」

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

貼文曝光後，網友紛紛表示，「感恩讚嘆，賜我半個月份咖哩飯吃，這個月底不用吃土了」、「怎麼那麼便宜，哇勒！」、「外送員已聚集Sukiya門口，我男友已經接三單」。有網友曬出「戰利品」，也有人懊惱沒跟到。目前外送平台上已是原本正常售價。

也有網友疑惑，這是店家的活動還是設定錯誤，如果是後者，那恐怕會賠爆。對此，有疑似員工的網友表示，「通常是設定錯誤，如果厚臉皮點，店家會打過去告知客人，他們訂單有誤，可能要取消之類的，我店長就是這種人（補充，我不是在這家店上班）」、「設定錯誤啦，主管叫我們關掉哈哈哈」。

Threads 外送員 外送平台

延伸閱讀

26坪新家僅50萬怎裝潢？過來人分析「天地壁」優先項目：空屋不做很麻煩

當兵才會成熟？她懷疑爸爸未服役心理素質差 過來人：變的不是個性

永康街洋酒店排長龍…都韓國人！內行解惑：台灣一款酒太便宜

Google時間軸出包！用戶崩潰「10年回憶消失」 網實測1招可行：全回來了

相關新聞

牛丼、咖哩通通1元！Sukiya外送「異常優惠」 網嗨：不用吃土了

日本連鎖餐廳Sukiya相當受歡迎，不過有網友發現，外送平台上疑似出現設定錯誤，使Sukiya基本品項全都變一元。貼文曝光後，也掀起底下留言區熱烈討論。

女童搭飛機調低椅背！遭後座老夫婦罵哭：無同理心 空姐1招解決

不少飛機座位都容許乘客調低椅背，以便半躺臥休息。台灣1名空姐在網路上發文表示，工作期間有1名女童用餐後想休息，於是把椅背調低…

永康街洋酒店排長龍…都韓國人！內行解惑：台灣一款酒太便宜

台北永康街商圈常可看到許多韓國遊客，一位眼尖的民眾發現其中一間洋酒店前有大排長龍的韓國觀光客，讓他感到相當好奇，究竟這間店有什麼奇特之處？...

帶小孩續借書籍被嗆「窮酸」 網嘆：抹煞了圖書館存在的意義

圖書館蘊藏大量書籍，收藏許多人們無力購買的資源，免費提供給大家查閱。不過，有網友帶孩子到圖書館打算續借時，竟遭到櫃檯人員冷嘲熱諷，指責她「喜歡就去買，又不是沒錢」，貼文曝光後，網友力挺原Po，表示阿姨的一句話，抹煞了圖書館存在的意義。

越南女生不愛？他外派「月薪4萬」娶不到老婆 網點1數字是行情門檻

近年不少台灣人選擇到東南亞工作，越南更是熱門選項之一。一名網友近日在臉書社團《匿名2公社》發文，指出自己在越南胡志明市工作，月薪約新台幣4萬元，卻發現自己在當地「根本找不到結婚對象」，引發熱烈討論。

弟飆車車禍癱 爸媽「月燒20萬」砸光積蓄也要救…她憂1事壓力大

不少家庭在面對突如其來的重大變故時，都會陷入「該不該放手」的兩難情境。一名女網友近日在臉書社團《匿名2公社》發文，分享弟弟因車禍成為長期臥床病患，父母無論財務多麼吃緊，都堅持要負擔高昂的照護費用，讓她感到既無力又無奈。她坦言，自己也曾試著理性溝通，甚至語重心長地勸說父母，但最終都無法改變他們的決定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。