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女童搭飛機調低椅背！遭後座老夫婦罵哭：無同理心 空姐1招解決

香港01／ 撰文：田中貴
坐在前座的女童調低椅背，引來後座老夫婦不滿，拍打椅背而且大罵，令女童受驚痛哭。 示意圖／ingimage
坐在前座的女童調低椅背，引來後座老夫婦不滿，拍打椅背而且大罵，令女童受驚痛哭。 示意圖／ingimage

不少飛機座位都容許乘客調低椅背，以便半躺臥休息。台灣1名空姐在網路上發文表示，工作期間有1名女童用餐後想休息，於是把椅背調低，惹來後座老夫婦不滿，不但拍打女童的椅背要求調高，甚至一起叫囂，嚇到女童淚如雨下。

女童的母親見狀反駁，而且請求空姐調解。雖然空姐解釋乘客有權調低椅背，但年老夫婦反稱「我們是有同理心的！不像前面的人，完全不顧後座感受！」，之後說出一連串道德綁架的言論，空姐調解不果，只好安排女童與母親另坐其他座位，同時協助安撫女童。

許多網友直斥該對老夫婦為老不尊，欺負小孩，認為「座椅設計可以往後調，卻被說成沒同理心，這樣下去，以後連靠椅背都要先問過後面的人了」、「不應該當住小孩面前大吼大叫，不管是哪裡的人，基本禮貌還是應該要有的」。

女童調低椅背 惹老夫婦不滿叫囂

一名空姐在Threads發文表示，工作期間遇到「1對道德綁架的老夫婦」，當時女童坐在他們其中1人前面位置，用餐後想休息，於是調低椅背，卻令老夫婦大感不滿，開始拍打女童椅背，要求調高回去，甚至一起大喊，令女童受驚大哭。女童的母親見狀立即反駁，而且要求空姐到來調解。

原po和同事了解情況後，清楚告知該對老夫婦「每個人都有權利調低椅背，這是座位的基本功能」，同時強調如果他們感到不舒服，空服員可以協助他們調低椅背，或者安排到其他座位。但老夫婦反稱「我們是有同理心的！不像前面的人，完全不顧後座感受！」、「要調那麼低就去商務艙！」，然後說出一連串道德綁架的言論。

空姐安排換位 慨嘆︰孩子太可憐了

最後原po和同事安排女童和母親換座位，同時安撫小孩，「這孩子什麼都沒做錯，卻被這樣對待，真的太可憐了」。

網友留言怒轟該對老婦夫行為不當，直指「這些喜歡道德綁架別人 和變老的壞人， 本來就不應該出門」；有人則稱「不知道為何近年突然出現這些人，我第一次遇到也傻眼，一直不停情勒我，說調低讓她很不舒服，我也才倒約45度」、「10個人有9個人都用這種態度來告訴我，把椅背往後靠是不應該的、沒有同理心的，我很戰戰兢兢，怕一個不小心就踩到別人的地雷」。

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文章授權轉載自《香港01》

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