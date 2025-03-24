永康街洋酒店排長龍…都韓國人！內行解惑：台灣一款酒太便宜

台北永康街商圈常可看到許多韓國遊客，一位眼尖的民眾發現其中一間洋酒店前有大排長龍的韓國觀光客，讓他感到相當好奇，究竟這間店有什麼奇特之處？

一名網友在Threads上發布一段影片，從影片中可以看到鄰近台北市永康公園的珈品洋酒店門前，有相當多人在排隊，原PO表示人潮「看起來都是韓國人」，並對此感到相當神奇、有趣，發問：「這間洋酒到底在排啥？」

貼文一出，網友紛紛留言「終於有人問了，我每個禮拜經過，真的很好奇為什麼」、「每次出門經過都以為排什麼限量」。有內行的網友解惑，「是買威士忌，我前兩星期去濟州島，在樂天超市看到皇家禮炮21年折台幣5000⋯台灣才賣2300，嚇死我了」、「因為韓國洋酒稅金課很重，而噶瑪蘭威士忌近幾年在國際比賽有得獎」、「在台灣威士忌酒精1度課徵2.5元，40%濃度的威士忌只課70元（0.7L為例），進口稅是0，只課營業稅5%，所以外國人來台灣一定是買威士忌居多，因為真的很便宜」、「噶瑪蘭基本上是因為3年前BTS成員在網路節目上介紹過，造成YZ世代的年輕人跟著開始進入威士忌的領域」、「噶瑪蘭在韓國很紅」、「他們天色還沒亮一早可能會去買牛軋餅，然後來買酒」、「朴贊郁導演很喜歡噶瑪蘭的酒，他的電影（分手的決心）裡也有出現過」、「在這噶瑪蘭一瓶酒賣2900，韓國賣到8000，將近三倍價差」。

此外，珈品洋酒老闆過去接受採訪時曾提到，韓國旅客都會事先做好功課，不需店員多加介紹，除了噶瑪蘭外也喜歡買其他品牌的台灣限定款，像是皇家禮炮24年威士忌、百富13年威士忌等。

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