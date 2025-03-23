帶小孩續借書籍被嗆「窮酸」 網嘆：抹煞了圖書館存在的意義

圖書館蘊藏大量書籍，收藏許多人們無力購買的資源，免費提供給大家查閱。不過，有網友帶孩子到圖書館打算續借時，竟遭到櫃檯人員冷嘲熱諷，指責她「喜歡就去買，又不是沒錢」。貼文曝光後，網友力挺原PO，表示阿姨的一句話，抹煞了圖書館存在的意義。

一名女網友在Dcard上發文，提到自己去圖書館還書，正打算續借時，櫃檯人員竟大聲叫她不要和其他人搶書，並指責「喜歡就去買啊，又不是沒有錢！」突如其來的一番話讓原PO感到不知所措，基於孩子還在身邊，她也不好多做回應，只好求助網友，「難道在圖書館續借就是被當窮酸嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛力挺原PO，表示櫃檯阿姨的一句話，完全抹煞圖書館本該存在的意義，「圖書館是政府為了鼓勵民眾大量閱讀，而用經費購買書籍作為公共財產，提供給所有民眾！只要不是惡意佔用資源，照規矩排隊續借有何問題？」、「有錢買單車就不能騎U-bike? 什麼邏輯？」

也有不少人建議她向主管機關投訴，「不需要覺得投訴就是看她不爽或是找她麻煩，妳投訴她才能讓她知道自己的行為有多糟糕」、「下次遇到這種事，請溫和但堅定的糾正她。有些孩子比較敏感，會因為這種沒來由的攻擊性言語受到傷害，可以示範給孩子看看遇到不公義的事，如何勇敢的替自己說話！」

不過，也有網友認為，櫃檯人員或許是擔心館藏不多，影響其他想要借閱的人，可惜言詞不妥，才會造成誤會，「阿姨也沒說錯，看過了就該換別人看，因為喜歡就一直霸佔，如果今天小孩喜歡盪鞦韆，也會這樣子嗎？」

根據台北市立圖書館閱覽服務問題，每張個人借閱證可借25本書籍，效期長達30日，並能夠續借2次。民眾可透過本館「館藏查詢系統」登入「個人書房」，點選「我的借閱/借閱紀錄」於要續借的圖書資料，點擊「續借」，或勾選要續借的圖書資料，點擊「批次續借」，即可完成續借。