越南女生不愛？他外派「月薪4萬」娶不到老婆 網點1數字是行情門檻
近年不少台灣人選擇到東南亞工作，越南更是熱門選項之一。一名網友近日在臉書社團《匿名2公社》發文，指出自己在越南胡志明市工作，月薪約新台幣4萬元，卻發現自己在當地「根本找不到結婚對象」，引發熱烈討論。
雖然月薪4萬在台灣算是中等收入，但原PO感嘆這樣的收入，在越南已無法吸引當地女性。他認為，越南現在經濟發展得很快，人民眼界與條件也提升，「台灣遲早會被越南甩到連車尾燈都看不到」。
貼文一出，不少網友酸道，「都外派到越南才4萬？你的能力讓人懷疑」、「事實上，你認為越南結婚條件只有看收入就好，這件事就已經是個顯著問題了」、「你不要拿自己當基準點，講得好像自己在台灣就是績優股一樣」、「連在台灣的越南移工都贏你」、「台灣越配離婚後買房子的一大堆，4萬比她們還不如」、「因為你不帥又傻，越南帥哥月薪不用1萬也是很多妹子」。
也有網友指出，在越南的台灣工廠，儲備幹部基本薪都有4萬5以上，如果低於這個薪資，那不如待在台灣就好，而且「在越南國定假少得可憐，還周休一日」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言