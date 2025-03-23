越南女生不愛？他外派「月薪4萬」娶不到老婆 網點1數字是行情門檻

台灣人喜歡到日本觀光，不過大批的觀光客，也容易引發一些爭議。最近有一名在日本住7年的台灣人指出，最近真的有很多「台灣鯛」出口，像是走路走到一半突然停下來、搭電車堵在門口、自助回收餐盤不自己處理，讓他氣喊「不要再說是中國人」，也不要怪日本人卻來越反感台灣觀光客。文章一出也引起大批人共鳴「台灣人素質真的下降很多」。

2025-03-22 11:05