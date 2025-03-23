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弟飆車車禍癱 爸媽「月燒20萬」砸光積蓄也要救…她憂1事壓力大

聯合新聞網／ 綜合報導
不少家庭在面對突如其來的重大變故時，都會陷入「該不該放手」的兩難情境。示意圖/ingimage
不少家庭在面對突如其來的重大變故時，都會陷入「該不該放手」的兩難情境。示意圖/ingimage

不少家庭在面對突如其來的重大變故時，都會陷入「該不該放手」的兩難情境。一名女網友近日在臉書社團《匿名2公社》發文，透露享弟弟因車禍成為長期臥床病患，父母無論財務多麼吃緊，都堅持要負擔高昂的照護費用，讓她感到既無力又無奈。原PO坦言，自己也曾試著理性溝通，甚至語重心長地勸說父母，但最終都無法改變他們的決定。

原PO表示，弟弟從小是家中被寵愛的對象，長大後就變成「山道猴」（指喜愛飆車、在山路危險駕駛的人），而她作為長女，加上家中存在重男輕女的觀念，從小就經常得不到關注與資源，雖然弟弟對她並不差，但父母的偏心讓原PO難以釋懷。弟弟車禍後，長照費用每月高達20萬元以上，儘管家中經濟早已難以負荷，父母仍寧願燒光儲蓄也不願放手，甚至寧可信偏方、算命，也不願面對現實。

原PO坦言最讓她恐懼的，不只是眼前的開銷，而是未來「爸媽倒下後，全部責任落在自己身上」的壓力。她回憶，自己從小被託給親戚照顧，與父母感情疏離，反而是弟弟的存在，成為她與家人之間少數的情感連結。如今家庭逐漸崩解，原PO卻找不到一個真正的歸屬感。

貼文曝光後，網友紛紛建議，「長照系統會有幫助，先去辦理中低收入等資料，看看政府能給的補助有哪些，能減輕就減輕，願妳順利」、「安全感是自己才能給自己，沒有人可給妳，賺錢是重要的，自己要堅強獨立」、「妳沒義務照顧猴子，妳爸媽要照顧就讓他們照顧，妳就每個月給孝親費，他們愛怎麼用他們的事，不要被綁架」、「首先妳要讓自己身邊存下很多很多的錢，然後自己知道就好了，先把生活過好，其他事情碰到了再說」。

孝親費 家人 車禍 重男輕女 長照

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