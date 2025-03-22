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睡覺有蚊子怎麼辦？他曝「1神器」秒抓到：再也沒徒手打過

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，某天睡覺時被蚊子吵醒，突發奇想使用吹風機來抓蚊子，竟然一試就成功，從此沒再徒手打過蚊子。示意圖／Ingimage
一名網友分享，某天睡覺時被蚊子吵醒，突發奇想使用吹風機來抓蚊子，竟然一試就成功，從此沒再徒手打過蚊子。示意圖／Ingimage

睡覺時若有蚊子在耳邊嗡嗡作響，真的會相當惱人！一名網友分享，某天睡覺時被蚊子吵醒，突發奇想使用吹風機來抓蚊子，竟然一試就成功，從此沒再徒手打過蚊子。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，半夜睡覺時，發現房間有一隻蚊子，馬上打開吹風機，利用吹風機背面的吸力，成功逮到蚊子，從此再也沒有徒手打過蚊子，讓他笑稱「算…生活小妙招嗎 ？」。

貼文一出後，多數網友都驚呼「太神了，必學！」、「很聰明欸，我長這麼大都沒想過這招」、「根本是生活智慧王」、「剛好家裡有蚊子，測試一下還真的成功了」、「首先要先找到那該死的蚊子」、「好聰明！這是好方法欸」。

不過，也有網友持相反意見，指出「很久以前試過了，我一打開吹風機，蚊子早就躲的千里遠了，我家蚊子感覺每個都碩士班的」、

此外，也有不少網友分享自己的滅蚊方式，指出「電蚊拍、吹風機、吸塵器、噴酒精，這些方法都讓我滅蚊成功，現在的擊殺率大概90％」、「我都用吸塵器抓天花板的蚊子」、「用酒精噴絕對準確」、「這題我會！我用吸塵器，讓他在集塵區愛的魔力轉圈圈」。

吹風機 蚊子 酒精 電蚊拍

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