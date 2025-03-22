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台人素質下滑！在日台灣人怒轟觀光客「陋習全曝」：不要再說都是陸客

聯合新聞網／ 綜合報導
最近有一名在日本住7年的台灣人指出，最近真的有很多「台灣鯛」出口，像是走路走到一半突然停下來、搭電車堵在門口、自助回收餐盤不自己處理，讓他氣喊「不要再說是中國人」。圖為東京淺草寺。歐新社
最近有一名在日本住7年的台灣人指出，最近真的有很多「台灣鯛」出口，像是走路走到一半突然停下來、搭電車堵在門口、自助回收餐盤不自己處理，讓他氣喊「不要再說是中國人」。圖為東京淺草寺。歐新社

台灣人喜歡到日本觀光，不過大批的觀光客，也容易引發一些爭議。最近有一名在日本住7年的台灣人指出，最近真的有很多「台灣鯛」出口，像是走路走到一半突然停下來、搭電車堵在門口、自助回收餐盤不自己處理，讓他氣喊「不要再說是中國人」，也不要怪日本人卻來越反感台灣觀光客。文章一出也引起大批人共鳴「台灣人素質真的下降很多」。

一名網友在Dcard以「各位旅日可以不要把台灣陋習帶過去嗎」為題發文，他表示自己在日本住了7年，最近有感一堆「台灣鯛」出口，像是常常走路走到一半擋到後面的人，如果想查資料可以先到路邊，另外搭電車也很愛堵在門口，還有自助回收餐盤不收丟桌上人就走了。原po氣喊「不要跟我說這些都中國人」，講話口音一聽非常明顯就是台灣人，他也怒說「真的別怪日本人越來越反感台灣觀光客，對台灣來的態度越來越差」。

此文一出後，不少人很有共鳴回應「還有便利商店不會排隊的問題也很嚴重，走路慢就算了，還喜歡併排走路慢慢走，擋住騎腳踏車跟趕時間的用路人」、「之前和朋友去日本，在地鐵走到一半，他們突然直接停下來看地圖，後面的日本人差點撞上，被瞪了一眼，還有四個台女在樓梯直接停住聊天要吃什麼，後面的人全部傻眼，每天說中國素質不好，其實台灣也差不多」。

也有人說「在日本工作第四年，台灣人素質真的下降很多，尤其疫情過後的報復性旅遊遊客們，站在路中間開始吃東西就不動了，在電車上大聲喧嘩」、「以一個在日本居住4年的人觀察下來，台灣人是真的很愛走到一半停下來，每次被搞到也很火大」。

不過也有人認為，「我也在日本長住，怎麼覺得你說的問題日本本地人也常做」、「抱歉我上禮拜去大阪一周也看到滿多日本人這樣做（除了收餐盤以外）」、「你說的這些事情日本人也有啊。不知道為什麼你只專挑台灣人講，真的很好笑」、「很多日本人來台灣明明也各種沒禮貌，甚至還在捷運上大聲聊天、吃東西，怎麼就沒看你批評？」、「到哪裡都有素質差的人，跟地域無關吧」。

日本 觀光客 陸客

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