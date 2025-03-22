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他看不懂年輕人「1流行穿搭」！過來人曝關鍵：膩了就丟

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期發現年輕人很愛穿「合成皮外套」，讓他相當好奇「為什麼台灣這幾年那麼流行合成皮外套？」。示意圖，記者林伯東／攝影
一名網友分享，近期發現年輕人很愛穿「合成皮外套」，讓他相當好奇「為什麼台灣這幾年那麼流行合成皮外套？」。示意圖，記者林伯東／攝影

你在街上看過年輕人這樣穿搭嗎？一名網友分享，近期發現年輕人很愛穿「合成皮外套」，讓他相當好奇「為什麼台灣這幾年那麼流行合成皮外套？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「合成皮外套」為題，指出近期合成皮外套非常流行，甚至10個年輕人裡面，就有5個人會穿，但他認為合成皮外套只要再貼1、2000元，就可以買歐洲快時尚品牌的真皮革外套，好奇為何不買真皮？

貼文一出後，不少網友都表示「路上懂真皮的人也沒多少吧，尋求一個帥而已，膩了就丟，沒什麼特別的理由」、「都是不懂或者沒錢又想穿，才會買合成皮的」、「假皮超沒質感，光用看的不用摸就滿滿廉價感，但年輕人很愛」、「最近好像蠻常看到，那種有厚領的」、「台灣的天氣，合成皮也死蠻快的」。

此外，多數網友都認為流行會一直改變，價格才是年輕人考量的原因，紛紛回應「真皮皮衣質感跟價格成正比吧，然後現在流行變很快，合成皮穿一兩年膩了就可以丟了，真皮只有壽命長，久了還是會膩」、「年輕人又沒啥錢買真皮，然後流行又這樣，那就先買便宜的講求視覺感才划算啊」、「沒有那種再貼個多少就可以怎樣的說法啦，有多少錢就做多少事」、「便宜又有皮感的爽度」、「說到底還是預算先決」。

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