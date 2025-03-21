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以為到日本！北捷中山站新斑馬線1特色引驚呼：根本小澀谷

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市捷運中山站南西商圈。聯合報系資料照
台北市捷運中山站南西商圈。聯合報系資料照

台北中山南西商圈是近幾年快速崛起的超人氣商圈，周圍百貨、餐廳、文創小店林立，深受年輕族群喜愛。不過近日有民眾發現，台北捷運中山站1、4號出口有項設計更新了，照片曝光後讓網友紛紛大讚「好像日本街頭！」。

臉書粉專《零號出口 Exit No.0》近日貼出中山站新劃設的斑馬線照片，只見捷運1號、4號出口前，規劃了總寬約20公尺的斑馬線，完善線型公園行人通行動線。

照片曝光，網友們紛紛表示，「哇！超寬行穿線耶」、「依照那邊的人潮早該這麼做了...人行道也是應該要拓寬」、「高雄人表示羨慕，能有兩條寬就要偷笑了」、「希望之後變徒步區，不然至少假日變步行者天國」。

日本澀谷十字路口。示意圖／ingimage
日本澀谷十字路口。示意圖／ingimage

而這項設計乍看之下，頗有「澀谷、新宿」十字路口的既視感，讓許多人大讚「差點以為是新宿站」、「行人護欄在做上去就跟新宿一樣美了」、「台北小澀谷？！」、「越來越有澀谷十字路口的fu了！不過人行道應該直接寬到兩邊巷口」。

日本 行人

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