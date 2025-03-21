泡好市多茶葉驚見不明物 她驚「檳榔渣？」內行人秒懂：採茶會混到

美式賣場好市多商品種類眾多，價格又實惠，還標榜不滿意可退貨，深受消費者歡迎。有一名女網友在好市多買了一款茶葉，回家泡來喝卻發現裡面有一塊不明物體，讓她以為是檳榔渣，直呼要退貨，不過內行人一眼就認出這是茶花。

這名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，日前在家泡了一款在好市多買回來的阿里山冬茶，拆開沖泡後卻發現茶葉裡摻雜了「不明物體」，從照片中看到衛生紙上放了一塊黃褐色的東西，不仔細看還以為是檳榔渣。原PO說還好用的是玻璃壺，熱水加下去就看到密度不同於茶葉的物體載浮載沉，她也打算將產品拿回店裡退貨。

不少內行人一眼就認出這是茶花，「這是茶花」、「我也覺得看起來像茶花，花蕊蠻明顯的」、「茶花，採茶時會混到」、「應該是花，有花蕊」、「當你認為是蟑螂或是昆蟲，偏偏它是茶樹上的產物（茶花）」、「這是茶花，無害。茶葉乃天然農作物，製作過程中會有茶果子、茶花…等，泡制過程中說不定有不同風味」、「看起來像是茶花蕊，現在採茶不像以前手摘了，很多都是用機器整片掃，可能是連花蕊一起採進去了」。

但也有網友認為「出現不該出現的就不妥！品管沒有仔細篩選，不管是檳榔渣還是乾掉的花蕊，都不該出現在原味茶葉裡」、「以茶葉來說，除了葉片其他都是…看來該批的品管不是很好喔」、「不管花蕊還是什麼，品管好的商品就不該出現茶葉以外的東西吧？」