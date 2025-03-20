快訊

地牛翻身！中午12時52分花蓮規模3.8地震 最大震度花蓮4級

掐死馬國女大生為何連無期徒刑都撤銷？ 更一審解釋減刑原因

咳嗽救星？「無糖綠＋半糖紅」偏方熱議 醫證實：有科學依據

聽新聞
0:00 / 0:00

男友嫌太花錢！她列13個生活習慣嘆「會太精緻嗎？」 網揭癥結點

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友的男友認為她花太多錢在治裝費上，於是她列出13個生活習慣，想問問大家，這樣是否太花錢。示意圖／ingimage
有網友的男友認為她花太多錢在治裝費上，於是她列出13個生活習慣，想問問大家，這樣是否太花錢。示意圖／ingimage

不少女孩每個月都會花不少錢在治裝費及美容上，讓自己變得更美。一名網友的男友認為她花太多錢在治裝費上，於是她列出13個生活習慣，想問問大家，「請問這樣是正常女生會做的事情還是偏精緻呢？」。

一名網友在Dcard「感情板」發文，她列出13個平常的生活習慣及花費。

1.每天吃保健食品，包含維他命C、蔓越莓膠囊、藍莓膠囊、磷蝦油、葉黃素。

2.每天擦保養品，使用高級品牌的保養產品、身體乳及免沖洗精華。

3.一個禮拜2-3天保養，使用專櫃去角質霜、面膜及身體去角質。

4.平常洗澡都使用專櫃洗髮精、護髮乳及沐浴乳。

5.大概2-3個月補染頭髮及護髮。

6.每天早上都擦保養品及防曬和口紅也會噴香水，早餐則是吃燕窩和珍珠粉。

7.吹頭髮使用高級品牌吹風機及平板夾。

8.如果穿短袖會穿防曬衣褲及陽傘。

9.平常下班會點精油蠟燭或低香氛精油擴香。

10.偶爾會去慢跑或游泳，BMI維持在正常範圍。

11.大概一個月買1-2次衣服，1次買5件左右，喜歡韓系微性感或氣質風。

12.吃飯基本上不吃炸的，吃美食前都會看成分，會挑選較天然的食物。

13.洗完手都會擦護手霜，無時無刻都在補護唇膏跟口紅。

原po男友認為，她不該這樣生活，但她很喜歡這種生活，於是想詢問，「正常女生會做這些事嗎？是否太愛花錢？」引起網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「你一定超漂亮！一點也不精緻，漂亮就是錢錢跟勤勞堆出來的，因為我很懶，有些我做不到」、「是精緻，但沒花他的錢就沒差吧，如果他比較喜歡素顏節省的女生，為什麼要跟你交往呢，如果這個保養方式是你開心的，也沒有要改變，那你們價值觀就是明顯衝突了」、「整篇看下來只有衣服可能開銷大了點，其他就只是生活有品質+自律而已啊」。

有網友則認為，「如果要結婚的話，要看你的收入跟存款，你賺十萬，這樣花完還存五萬，你男友沒資格說什麼，如果你是月光族，那…這種男生我也不想嫁」、「一堆女生說花自己的錢沒差，但要結婚就是需要兩個雙薪家庭一起負擔家計啊，難道男生一個人要負責房貸、車貸、結婚費用、蜜月費用、小孩費用等等…正常人也扛不起吧」、「我猜你男友應該是考慮到未來所以認為你是不是要少花一點，如果你有妥善的規劃每個月薪水，在合理的範圍去做這些保養打扮自己，我倒覺得是沒什麼問題」

情侶 生活習慣 精緻窮

延伸閱讀

男友妹超愛偷用她化妝品！還把名牌香水噴完 女崩潰：該攤牌講嗎？

也是苦過來...他勸年輕人別「怨天尤人」 網不挺：環境不同怎比

不洗碗、床上放零食…同居女友耍廢喊婚 他崩潰：怎麼可能結

社群充斥「寵女友好男人」！她羨慕又疑惑：只有我沒那個命？

相關新聞

男友嫌太花錢！她列13個生活習慣嘆「會太精緻嗎？」 網揭癥結點

不少女孩每個月都會花不少錢在治裝費及美容上，讓自己變得更美。

他買夜市100元快充線 隔天竟發現「融化又有燒焦味」

電線要特別注意材質，插頭也切勿連接多個延長線，避免引起火災，日前有位網友表示，他在夜市買了100多元的快充線，隔天竟發現「線融化且有燒焦味」。多數人建議「別亂買，貪一時便宜容易浪費更多錢與時間」。

超多顧客忘付錢！連鎖牛丼店員「天天衝出來」 他嘆：該改了

點餐制度是不是要有些調整，才能避免尷尬呢？近日媒體人狄志為分享，他到「すき家」（SUKIYA）買丼飯，站在騎樓等餐點時，直擊3組客人沒付錢就離開，店員還得跑出來把客人請回去付錢的尷尬情況...

安全帽沒扣好被罰他不服 網批評：同事曾被害到「長期舊傷」

只要沒扣上安全帽帽環，視同未配戴安全帽，會被裁罰500元。不過日前有位網友發文「因為沒扣好安全帽，被警察開罰，可以申訴嗎？」文章曝光後，許多網友批評「沒扣好也很危險你知道嗎？我同事就是被前面沒扣好安全帽的人害的」。

神準預測家寧每一步！數萬人追蹤「壁虎通寧王」 Joeman邀合體

在涉入奪權風波後，被網友封為「壁虎通寧王」的周姓網友，因透過Threads不斷更新對家寧一家的成功「預言」，儘管未經證實也獲得網友關注，最新一則對家寧一家的預言，還引來百萬YTR Joeman留言的節目邀請，他也予以婉拒，改推薦後輩希望能給予歷練。

在六福村撿到2300元…遊客半年後接到電話 全場大讚：好感UP

一名網友分享，近期接到六福村的來電，告知去年8月曾在水樂園撿到2300元，因超過半年沒人認領，詢問是否要捐出去？讓他大讚「園區有認真看待失物歸屬一事」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。