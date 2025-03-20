男友嫌太花錢！她列13個生活習慣嘆「會太精緻嗎？」 網揭癥結點

不少女孩每個月都會花不少錢在治裝費及美容上，讓自己變得更美。一名網友的男友認為她花太多錢在治裝費上，於是她列出13個生活習慣，想問問大家，「請問這樣是正常女生會做的事情還是偏精緻呢？」。

一名網友在Dcard「感情板」發文，她列出13個平常的生活習慣及花費。

1.每天吃保健食品，包含維他命C、蔓越莓膠囊、藍莓膠囊、磷蝦油、葉黃素。

2.每天擦保養品，使用高級品牌的保養產品、身體乳及免沖洗精華。

3.一個禮拜2-3天保養，使用專櫃去角質霜、面膜及身體去角質。

4.平常洗澡都使用專櫃洗髮精、護髮乳及沐浴乳。

5.大概2-3個月補染頭髮及護髮。

6.每天早上都擦保養品及防曬和口紅也會噴香水，早餐則是吃燕窩和珍珠粉。

7.吹頭髮使用高級品牌吹風機及平板夾。

8.如果穿短袖會穿防曬衣褲及陽傘。

9.平常下班會點精油蠟燭或低香氛精油擴香。

10.偶爾會去慢跑或游泳，BMI維持在正常範圍。

11.大概一個月買1-2次衣服，1次買5件左右，喜歡韓系微性感或氣質風。

12.吃飯基本上不吃炸的，吃美食前都會看成分，會挑選較天然的食物。

13.洗完手都會擦護手霜，無時無刻都在補護唇膏跟口紅。

原po男友認為，她不該這樣生活，但她很喜歡這種生活，於是想詢問，「正常女生會做這些事嗎？是否太愛花錢？」引起網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「你一定超漂亮！一點也不精緻，漂亮就是錢錢跟勤勞堆出來的，因為我很懶，有些我做不到」、「是精緻，但沒花他的錢就沒差吧，如果他比較喜歡素顏節省的女生，為什麼要跟你交往呢，如果這個保養方式是你開心的，也沒有要改變，那你們價值觀就是明顯衝突了」、「整篇看下來只有衣服可能開銷大了點，其他就只是生活有品質+自律而已啊」。

有網友則認為，「如果要結婚的話，要看你的收入跟存款，你賺十萬，這樣花完還存五萬，你男友沒資格說什麼，如果你是月光族，那…這種男生我也不想嫁」、「一堆女生說花自己的錢沒差，但要結婚就是需要兩個雙薪家庭一起負擔家計啊，難道男生一個人要負責房貸、車貸、結婚費用、蜜月費用、小孩費用等等…正常人也扛不起吧」、「我猜你男友應該是考慮到未來所以認為你是不是要少花一點，如果你有妥善的規劃每個月薪水，在合理的範圍去做這些保養打扮自己，我倒覺得是沒什麼問題」