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他買夜市100元快充線 隔天竟發現「融化又有燒焦味」

聯合新聞網／ 綜合報導
手機充電線示意圖。圖／Ingimage
手機充電線示意圖。圖／Ingimage

電線要特別注意材質，插頭也切勿連接多個延長線，避免引起火災，日前有位網友表示，他在夜市買了100多元的快充線，隔天竟發現「線融化且有燒焦味」。多數人建議「別亂買，貪一時便宜容易浪費更多錢與時間」。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，他在夜市買了一條百元的快充線，隔天發現線居然融化了，而且還聞起來有燒焦味，讓他直呼「真是嚇死我了！現在我一率不敢亂買插頭跟充電線了，這條線還標榜快充，電根本充不進去，一個晚上才充電1%，若燒起來我連命都沒有了」。

文章曝光後，網友回應「我早就不亂買了，貪一時的便宜，最後花的錢和浪費的時間更多」、「怎麼敢買夜市的來用？」、「小米官網很好買，我的線都在小米買的，便宜又耐用」、「買原廠的可以用很久」。

根據「元氣網」報導指出，電器在充電時如果要外出，建議先拔除電源，不然可能會影響電池的壽命，另外在充電器周圍不要有易燃物，也不要在太潮濕、高溫的地方充電，最好也要使用原廠充電線，這樣效率比較好又安全，最後切記「充電線老舊、破損要記得更換」。另外，「手機充電」起火原因大多數是因為短路造成，且廢棄電池要記得回收，不可以將電池當作一般垃圾回收，尤其是行動電源跟手機的鋰電池，如果直接丟進垃圾車，垃圾車在轉運擠壓時，會引爆火花，並且冒出濃煙釀成災害，危害到清潔隊員及民眾的安全。

充電線 夜市

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