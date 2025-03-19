安全帽沒扣好被罰他不服 網批評：同事曾被害到「長期舊傷」

只要沒扣上安全帽帽環，視同未配戴安全帽，會被裁罰500元。不過日前有位網友發文「因為沒扣好安全帽，被警察開罰，可以申訴嗎？」文章曝光後，許多網友批評「沒扣好也很危險你知道嗎？我同事就是被前面沒扣好安全帽的人害的」。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，他因為沒扣安全帽帽環，被警察開罰，「可以申訴嗎？」原PO表示「畢竟我又不是沒戴安全帽」。文章曝光後，有60幾則留言回應。

許多網友批評原PO「沒扣好也很危險你知道嗎？我同事就是被前方沒扣好安全帽的人害的，那個人安全帽飛掉害我同事摔車，導致他長期身體舊傷都沒好！安全帽沒戴好就是欠檢舉！你被罰錢事小，害到人讓你賠不完」、「我也看過前面的人安全帽飛出，還好閃滿快的，不然真的要摔車了」、「沒扣等於沒戴唷」、「腦子要有，由於有安全疑慮，這種完全沒辦法申訴」、「沒戴好等於沒戴，申訴個鳥」、「可以申訴啊，只是不會成功」、「本就該扣好，你自己查法條去，少在這討拍」。

「臺中市政府警察局」曾宣導，依「道路交通安全規則」第88條第2項規定：「機器腳踏車駕駛人及附載座人應依下列規定配戴安全帽：一、安全帽應為乘坐機器腳踏車用之安全帽，經經濟部標準檢驗局檢驗合格，並於帽體貼有檢驗合格標識或梅花型S產品安全標誌。二、帽體及相關配件必須齊全，並無毀損、鬆脫或變更之情事。三、配戴時安全帽應正面朝前及位置正確，於顎下繫緊扣環，安全帽並應適合頭形，穩固戴在頭上，不致上下左右晃動，且不可遮蔽視線。「道路交通管理處罰條例」第31條第6項規定：「機器腳踏車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新臺幣500元罰鍰」也就是說，如果安全帽帽環鬆脫或沒配戴，也不符合規定，可以依照開罰500元。