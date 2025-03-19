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超多顧客忘付錢！連鎖牛丼店員「天天衝出來」 他嘆：該改了

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人到餐廳用餐，都曾遇過忘記付錢的經驗。示意圖/ingimage
不少人到餐廳用餐，都曾遇過忘記付錢的經驗。示意圖/ingimage

點餐制度是不是要有些調整，才能避免尷尬呢？近日媒體人狄志為分享，他到「すき家」（SUKIYA）買丼飯，站在騎樓等餐點時，直擊3組客人沒付錢就離開，店員還得跑出來把客人請回去付錢的尷尬情況，文章曝光引發熱議，眾人紛紛感嘆「當店員也太累了吧」。

狄志為在臉書粉專表示，去SUKIYA買牛丼飯給兒子吃，點完餐後站在騎樓等待，看到一名媽媽帶著兩個女兒離開時，店員追出來大喊「小姐，對不起，你還沒買單！」，對方嚇得趕緊道歉，立刻回店裡付款。

站在一旁的情侶就開始討論，男生認為媽媽是故意裝傻不付，女生則是幫忙緩頰，認為對方可能是太忙沒注意，畢竟這家店採「吃完再付」，的確容易讓人忘記。

而正當他想開口加入討論時，又撞見另組客人吃完沒付錢就走人，店員立刻大聲提醒對方買單，這次換成一名爸爸滿臉通紅地道歉，一旁的孩子還吐槽「爸爸你好好笑喔，竟然忘記付錢。」

剛剛那對情侶聽完後，女生隨即對男友說，「你看吧，不只剛剛那位媽媽，真的容易忘記！」，男生才明白「原來這家店是這樣的制度啊，難怪會發生這種事，應該要改一下吧」，隨後兩人就離開了。

這時狄志為的餐點好了，他向店員詢問剛剛的情況很常發生嗎？見對方無奈表示「還蠻常的，但我們也只能去追單」，為了不賠錢只好不顧客人的面子，只能衝出去叫人。

這番對話令狄志為不禁感慨，尤其在用餐巔峰時段，不論是客人或是店員都可能會因太忙碌而忘了買單，或許這家分店該重新檢討付款方式。沒想到，當狄志為準備離開時，又看到一名店員追出來，對著另個從店裡走出的小姐大喊「小姐你還沒有買單喔」，讓他哭笑不得，「這個可能你我以為很少看到的街頭奇景，其實天天都在餐飲界上演。」

文章曝光，網友紛紛表示「滑到這篇嚇到！因為我就是上週帶兩個女兒吃完就走，被店員追出來叫住的媽媽」、「我今天去內用時也看到他們在追忘記買單的顧客」、「我自己遇過兩次，幸好走的很慢(四處張望想事情)，來得及被店員追上」，連前主播蕭彤雯也在下方回應，「我也忘記過，真的！也是走出去後，店員追出來」。

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