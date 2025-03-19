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神準預測家寧每一步！數萬人追蹤「壁虎通寧王」 Joeman邀合體

聯合新聞網／ 綜合報導
「壁虎通寧王」透過Threads不斷更新對家寧一家的成功「預言」，儘管未經證實也獲得網友關注。圖／擷自家寧IG
「壁虎通寧王」透過Threads不斷更新對家寧一家的成功「預言」，儘管未經證實也獲得網友關注。圖／擷自家寧IG

YouTuber家寧一家近日因遭前男友Andy指控奪權，昨(18)日委由律師發布聲明指出，自己多年來未曾參與公司經營，也未掌管公司財務，並不清楚公司的實質收益為何，此舉讓外界解讀為家寧切割母親，欲給自己留一條復出的出路。在涉入奪權風波後，一名周姓網友因透過Threads不斷更新對家寧一家的成功「預言」，被網友封為「壁虎通寧王」，儘管未經證實也獲得網友關注，而他最新一則對家寧一家的預言，還引來百萬YTR Joeman留言的節目邀請，但他婉拒，改推薦後輩希望能給予歷練。

周姓網友在Threads上透露自己能透過通靈，直接看到家寧家中發生的情形。在兩人的風波爆發後，周姓網友不斷以文字敘述家寧家中發生的情景，表示能看到家寧本人流淚打字的模樣，及低潮時聽了哪些歌曲，甚至一度還寫出家寧家中有6至7位類似祖先的靈體，商討著該如何幫家寧的情景。

網友因此封他為「壁虎通寧王」，認為他猶如家寧家中的「壁虎」，對於她家發生的事似乎無所不知。且在家寧委由律師發表的聲明切割母親後，因為恰巧與「壁虎通寧王」的通靈畫面「公關棄母保寧」一致，讓網友更加議論紛紛。

根據「壁虎通寧王」描述張家在客廳討論解決之道的情景，指稱公關公司的老闆打算「棄母保寧」，讓父母扛下責任，以求女兒事過境遷後能再復出。但此一提議卻引來張媽媽的不滿，認為為何得犧牲誰，真的不行，大不了召開記者會。而家寧反應只是點頭，並表示怎麼做都可以，「只要他們（網友）不要再來靠北我就好。」

該則通靈畫面的描述，至截稿為止已逾2.1萬人按讚，有人直呼：「通寧師太強了，我現在真的要追蹤了」。該文還引來Joeman留言，詢問「願意來靈能第二季嗎？」，通寧王也回覆：「感謝邀請，希望將機會給年輕後輩歷練，能否讓我徒弟去試試？」以此婉拒由本人上節目，改由徒弟代打。

也有熟知通靈界規矩的網友表示，通靈的基本守則應是需經由他人允許才能通龗，否則未經允許跑進別人家的客廳侵門踏戶「根本違法」，認為「這種咖不是騙就是壞」，建議Joeman別因為聲量邀請此人做違害社會風氣的事。

也有不少網友對Joeman的邀請歪樓，詢問Joeman：「靈能真的有第二季？」有人認為：「看到一半就棄劇，在最後結尾好看，中間都沒看」、「第二季哭的直接淘汰」、「可以通靈一些社會公益案件嗎？又可以幫Joeman扭轉形象」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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Joeman 壁虎 家寧

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