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在六福村撿到2300元…遊客半年後接到電話 全場大讚：好感UP

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友去年在六福村撿到2300元，近期接到電話告知超過半年沒人認領，詢問是否要捐出去？大讚園方有認真看待此事。 圖／六福村提供
一名網友去年在六福村撿到2300元，近期接到電話告知超過半年沒人認領，詢問是否要捐出去？大讚園方有認真看待此事。 圖／六福村提供

一名網友分享，近期接到六福村的來電，告知去年8月曾在水樂園撿到2300元，因超過半年沒人認領，詢問是否要捐出去？讓他大讚「園區有認真看待失物歸屬一事」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，他去年8月在六福村水樂園撿到2300元，近期接到園方的電話，說這筆錢超過半年沒人認領，詢問是否要領取或捐出去？他沒猶豫太久就決定捐出去，但比較意外六福村很認真看待失物歸屬這件事，以為這筆錢早就石沉大海。

由 @isabellathatgirll 發佈
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貼文一出後，多數網友都大讚六福村的處理方式，紛紛表示「六福村很棒，之前處理主管霸凌員工的事情也處理得很霸氣！」、「有認真在處理欸！好感up」、「六福村跟你都很棒」、「看到這篇暖我一整天，謝謝你也謝謝六福村」、「六福村加分」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，指出「多年前在高雄某間商旅入住時，在保險箱發現一個紅包內有6000元，拿給櫃檯後，他們告知上個客人是老外，會與他聯絡；幾個月後又去入住問起這件事，櫃檯卻一問三不知…早知道直接找個團體捐出去了」、「國中時有一年過年，在彰化八卦山遊樂園地上撿到5千元，拿去櫃檯，後來真的石沉大海，八卦山遊樂園也早歇業了」。

六福村

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