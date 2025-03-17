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牙醫拿針戳牙肉稱「幫助拔牙」 事後取不出讓他奔大醫院手術

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友曝光哥哥的恐怖拔牙經歷，甚至還有一根針插在口腔裡。示意圖／Ingimage
一名網友曝光哥哥的恐怖拔牙經歷，甚至還有一根針插在口腔裡。示意圖／Ingimage

許多人對「看牙醫」有恐懼，拔牙是不少民眾的惡夢。日前有位網友表示，他哥哥突然牙齒很痛，醫生看完認為要拔智齒，但還沒等麻醉發揮作用就開始拔牙，拿了一根針說會幫助拔智齒，結果後來居然沒有把針拿出來，讓原PO驚呼，「我哥看完牙齒，發現針還插在臉裡面」。

原PO在Dcard發文表示，哥哥在宜蘭當兵，晚上突然牙痛，於是找了間營業很晚的牙醫診所。一到診所後，牙醫說會疼痛的原因是智齒，所以得要拔掉，但有其他牙齒會卡到，所以要先拔一顆。醫師幫哥哥打了麻醉，但麻醉還沒開始起作用，醫師就直接拔，而他哥一直喊痛，拔下一顆後流了一些血，牙醫又繼續拔另一顆。

這時，醫師拿出一根針，戳進牙肉中，說可以幫助拔智齒，並表示「拔完智齒會把針拔掉」，但過程中哥哥一直喊痛，甚至拔到吐血，原本穿的白襯衫都是血，而且已經疼痛到身體在抽動了，牙醫還不斷要求哥哥忍耐，並且不斷打麻醉針，還補了5、6針。等到拔完之後，原本要把插入牙齦的針取出，結果醫生說「針插得太深，被肉吸進去了，明後天會自己跑出來」，請原PO的哥哥留意。最後牙醫將傷口處理好，他哥才停止抖動。

原PO表示，「我聽到快嚇死，牙醫還把我哥嘴角弄到撕裂傷，說是在硬拔牙的過程中弄到的，後來我哥離開診所前，牙助說會把這個狀況回報給院長，早上院長打來請我哥轉大醫院，診所無法處理，結果到醫院看，醫生說要做全身麻醉手術，而且動刀要兩小時」。事後他無奈表示，「真的是碰到庸醫，很擔心他的那根針會不會造成細菌感染」。

文章曝光後，許多網友驚嚇喊，「無論從什麼角度看，這都是庸醫無誤」、「這完全可以告他哦！應該穩贏」、「晚上的牙醫都很雷，再怎麼痛都要撐到早上」、「什麼其他牙齒卡到要拔掉健康的牙齒，這什麼爛醫生？」、「這種醫療疏失不要輕易妥協，一定要替自己爭取！」

牙醫 醫療疏失

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