影分身之術？「柯文哲」路邊喝牛肉湯 萬人稱奇：少一動作不像

民眾黨前主席柯文哲仍因京華城案被羈押中，台北地院預計20日將首度提訊他進行準備程序庭。不過近日有網友目睹「他」坐在路邊喝牛肉湯，仔細一看才知道並非本人，但相似度因為太高，掀起網友熱烈討論。

原PO昨（16）日在臉書社團《爆廢公社》貼出照片，可以看到一名長相神似柯文哲的中年男子，享受路邊攤美食。原PO也不禁直呼：「你們說是不是很像（柯文哲），想說他這個時候怎麼會出現在這裡，我看了很多次，確定不是他，因為他騎車來！」

貼文曝光至今，已累積逾2萬人按讚、超過2千則留言。網友熱烈討論，「一模一樣」、「阿北的多重宇宙」、「這本人啊」、「影分身之術」、「外出吃晚餐還被你拍到」；也有網友打趣表示，「沒有摸頭不像」。