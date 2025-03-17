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花錢還得求讓位？忠實乘客怨台鐵「印度化」：超難擠進車廂

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友受不了台鐵自強號車廂內老是人擠人。自強號示意圖。 聯合報系資料照
一名網友受不了台鐵自強號車廂內老是人擠人。自強號示意圖。 聯合報系資料照

台鐵紀律差？一名網友在Dcard貼出照片，可以看見台鐵車廂人滿為患，抱怨自強號走道塞滿刷悠遊卡、買站票的旅客，導致明明有提早訂票，還是會遇到差點上不了車、被佔位的情形。難忍花錢受罪的他，不禁大喊「都給我乖乖去搭區間車」。

原PO表示自己通常會提早1至2周網路訂票，然而每次搭車光要進車廂就非常吃力，上車後還要突破重重關卡找位置，因為走道都是人。而位置是不是空的全看運氣，多數情況都有沒花錢的人卡位，甚至在睡覺。他還遇過阿姨以身體不好為由要求讓座，他無奈地說，類似情況不只一次發生，感嘆「難道台鐵真的走向印度化了嗎」。

貼文下方不少苦主共鳴，「週末搭PP（推拉式自強號）根本災難，一堆刷悠遊卡的還要請他們起來，搞得很像買座位還要我先說不好意思」、「都不選走道位，一堆沒有邊界感的，要跟我共享位置就幫我分擔車票啦」、「有時我坐高鐵自由座也會遇到躺在我身上的人類，我都會瘋狂調座椅」、「整個車廂滿滿的超不舒服，很多沒買坐票的人還會越界，不是只站走道然後還會靠著椅子」。

也有人提醒原PO別讓步，「有買票的千萬不要客氣，就是把你座位上的請起來」、「就算是老人家還是要勇敢請他起來，你買了坐票你就有權利坐那個位子」、「我口氣沒那麼好，我都會直接叫他起來」、「我都直接把票放到坐在我位置上的人眼前，對方就會直接起來」。

台鐵 自強號

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