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罕見白色蓮霧！他買回家被說像「巨大牙齒」 網一看：回不去了

聯合新聞網／ 綜合報導
一般常見的蓮霧。 示意圖／Ingimage
一般常見的蓮霧。 示意圖／Ingimage

台灣水果種類豐富，一年四季都能嚐到各式水果。一名網友分享發現一種白色蓮霧，外觀如白玉相當漂亮，買回去後卻被親友說像「巨型牙齒」，引起網友好奇此種蓮霧的味道。

網友在Threads上分享在一間水果店買到白色蓮霧，「超漂亮！結果被說像巨大的牙齒，超好笑，回不去了」，原PO補充此白色蓮霧是屏東枋寮白玉蓮霧，隨後也發表食用過後的心得，「個人覺得還是紅色比較脆甜，但想嚐鮮看看也不錯！」、「口感有點像水梨跟一般蓮霧的綜合」。

貼文一出網友紛紛留言「真的回不去了，我現在只看得見一盤牙齒」、「輕微蛀牙」、「好像巨型荔枝肉」、「屏東枋寮白玉蓮霧真的超好吃的，沒吃過一定要試試看，超推」、「20多年前去墾丁路上跟阿婆買過白色蓮霧，很好吃，但是之後找不到哪裡買了」、「上次去烏來的時候有買，超期待結果咬下去，不好吃」、「有買過，但真的只能嚐鮮，還是紅色金剛好吃」。

根據農業部介紹，蓮霧品種多，依果皮顏色分為大紅色種、粉紅色種、白色種、青綠色種及大果種，白色種的白蓮霧，原產於馬來西亞和印度群島，據說17世紀由荷蘭人引進台灣開始栽種，又稱新市仔蓮霧，果皮乳白色，果形小呈扁圓形，果肉清香略帶酸味。

白蓮霧。圖／擷自農業部網站
白蓮霧。圖／擷自農業部網站

由 @isabellathatgirll 發佈
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水果 牙齒 蓮霧

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